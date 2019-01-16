10 ملايين دينار مكافأة نهاية خدمة لمنتسبي الجيش السابق بالموازنة

بغداد – الصباح الجديد:

كشف عضو اللجنة المالية النيابية النائب احمد مظهر عن ادراج مكافأة نهاية خدمة تبلغ 10 ملايين دينار لمنتسبي الجيش السابق بالموازنة ، مبينا ان هذه الخطوة تأتي لـ”انصاف” شريحة واسعة من الشعب العراقي.

وقال مظهر في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، أن “الموازنة العامة لعام 2019 تم تضمين فقرة فيها بالزام هيئة التقاعد العامة صرف مكافأة نهاية خدمة لمنتسبي الجيش السابق على ان لا تزيد عن 10 ملايين دينار” ، مضيفا انه “في حال تجاوز المنحة المبلغ المحدد ووجود تخصيصات لسنة 2019 فسيتم صرف ما تبقى من المكافاة حسب النسب المئوية من المبلغ الكلي المتبقي”.

وتابع مظهر، ان “التوجه نحو هذه الخطوة ياتي لانصاف شريحة واسعة من الشعب العراقي وان هيئة التقاعد العامة ستكون ملزمة بصرف هذه المستحقات بعد المصادقة على الموازنة العامة”.