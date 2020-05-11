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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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خلية الازمة الحكومية تحسم الجدل: لا صحة لرفع فرض الحظر الشامل

شؤون عراقية
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بغداد-الصباح الجديد

نفت خلية الأزمة الحكومية، يوم الاحد، رفع حظر التجوال في بغداد والمحافظات، مؤكدة إجراء تقييم لحظر التجوال والإجراءات الممكن اتخاذها.

وقال وكيل وزارة الصحة عضو خلية الأزمة جاسم الفلاحي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “الحديث عن وجود توجه برفع حظر التجوال عارٍ عن الصحة”، مؤكدا أن حظر التجوال الجزئي باق وخلية الأزمة  لم تتخذ أي إجراء”.

وأشار الى أن خلية الأزمة تحاول تشديد الإجراءات فيما يتعلق بتحسين حظر التجوال الجزئي.

وكانت  اللجنة العليا للصحة والسلامة، أكدت في وقت سابق استمرار إجراءات حظر التجوال ومنع التجمعات في البلاد.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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