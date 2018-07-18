«العمل» تعتمد التوصيات الدولية للحد من المخاطر المهنية

دورة تدريبية لرصد وتسجيل الإصابات

متابعة الصباح الجديد:

اعتمدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التوصيات الدولية الخاصة بالسلامة المهنية والحد من مخاطر الكوارث ضمن اطار عمل المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية .

وقال المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان الوزارة تحرص على تطبيق الاتفاقيات الدولية والاستراتيجيات الخاصة بالسلامة المهنية للعاملين في القطاعات (العام ، والخاص ، والمختلط) ضمن اطار عمل المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية ، لافتا الى ان المركز نظم اجتماعه نصف السنوي للجنة الوزارية التنفيذية لاطار عمل مؤتمر الامم المتحدة العالمي الذي عقد في مدينة (سنداي) اليابانية بمشاركة وفد ممثل عن العراق .

واضاف المتحدث باسم الوزارة ان الاجتماع تضمن ورقة عمل للحد من مخاطر الكوارث وتوحيد الجهود في رؤى واقعية والاستفادة من الاستراتيجيات السابقة لوضع خطة رصينة تعتمد عليها الحكومة العراقية للحد من خطر الكوارث وضمان سلامة العاملين فضلا عن المطالبة بتشريع قانون يضمن سلامة المواطن والبيئة العراقية بشكل عام.

يذكر ان اطار ( سنداي) اعتمد للحد من مخاطر الكوارث خلال مؤتمر الامم المتحدة العالمي الذي عقد في مدينة ( سنداي ) اليابانية والذي يعد نتاجاً للمشاورات التي جرت بين المهتمين بالسلامة المهنية فضلا عن المفاوضات التي تمت بين الحكومات للحد من مخاطر الكوارث بدعم من الامم المتحدة .

على صعيد متصل نظم المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية دورة تدريبية لمدربي مراكز التدريب المهني في بغداد والمحافظات.

وقالت المدير العام للمركز وكالة المهندسة ازهار فاضل ان قسم التوعية والتدريب في المركز وبالتنسيق مع قسم المناهج في دائرة التدريب والتشغيل اقام دورة تدريبية عن الصحة والسلامة المهنية لمدربي مراكز التدريب في بغداد والمحافظات على قاعة المركز العراقي الكوري ، مضيفة ان الدورة اختتمت بتوزيع شهادات المشاركة على المرشحين البالغ عددهم عشرة مشاركين،وان الدورة تأتي ضمن مشروع التطبيق التجريبي المبني على الكفاءة والتي من ضمنها منهج تطبيق اجراءات الصحة والسلامة المهنية ، لاعداد جيل من المدربين المهنيين ملم بمفاهيم الصحة والسلامة المهنية واشتراطاتها لنشر ثقافة الوعي الوقائي بين صفوف العاملين.

من جانب آخر، اوضحت المدير العام ان المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية شارك في عقد ورشة عمل مشتركة ضمت مديري اقسام الاحصاء في وزارة الصحة والمعنيين بملء استمارة الابلاغ عن اصابات العمل.

واشارت المهندسة فاضل الى ان الورشة تضمنت محاضرة القتها مديرة قسم المعلومات في المركز المهندسة تمارة سامي، تناولت عرضا عن اهمية رصد وتسجيل اصابات العمل ودورها في رسم سياسة وتوجهات المركز وبعض الاحصاءات للسنوات من 2012-2017 ، فضلا عن الاشارة الى المادة 114/الفقرة (و) من الفصل الثالث التي اقرت التعاون مع وزارة الصحة ضمن قانون العمل رقم 37 لسنة 2015.