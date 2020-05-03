“الكهرباء” توقع عقدا لانشاء محطة في بابل مع تويوتا تسوشو اليابانية

تجهز ما يقرب من مليوني مواطن

بغداد- خاص

وقعت وزارة الكهرباء عقدا جديدا مع شركة تويويتا تسوشو اليابانية لإنشاء محطة كهربائية فرعية ثابتة في محافطة بابل عبر قرض المساعدات الإنمائية الرسمية من وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) بقيمة 10 مليار ين ياباني (ين = 11و19 دينار عراقي)، ومن المؤمل ان تزيد هذه المحطة القدرة الكهربائية لامداد نحو 1,9 مليون شخصا في المحافظة، والتي تنجز بالكامل بحلول شهر اذار في العام المقبل 2021 .

وقالت السفارة اليابانية في بيان اطلعت عليه الصباح الجديد امس ان” اليابان تسعى دائما للحصول على فرص المساهمة في إعادة وتنمية العراق في مختلف المجالات، وبهذا الصدد يسعدنا ان نبلغكم ان إحدى الشركات اليابانية المعروفة وهي شركة تويوتا تسوشو، قد وقعت عقداً جديداً مع وزارة الكهرباء لإنشاء محطة كهربائية فرعية ثابتة. حيث لعبت شركة تويوتا تسوشو دوراً هاماً في تطوير قطاع الطاقة في العراق منذ افتتاح مكتبها في بغداد العام 1954.”

واختتم البيان ان “هذا المشروع يأتي كجرء من مساعدات اليابان لإعمار العراق”.