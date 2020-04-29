المستشار المالي للحكومة: لم نتخذ اي قرار بتخفيض الرواتب او الادخار الاجباري

طالب وزارة المالية باستحصال ديونها من شركات الاتصالات

بغداد- الصباح الجديد :

اكد المستشار المالي لرئيس الحكومة مظهر محمد صالح، امس الثلاثاء، عدم اتخاذ الحكومة اي قرار بتخفيض رواتب الموظفين او الادخار الاجباري، مبينا ان ٨ ملايين عامل في القطاع الخاص سيتأثرون سلبا بعد تراجع إيرادات الدولة.

وقال صالح في تصريحات اطلعت عليها الصباح الجديد، ان ” احد السيناريوهات الحالية هو إعطاء الرواتب فقط مع بعض النفقات الضرورية مثل الادوية ونحتاج إلى ٥٤ تريليون دينار خلال الأشهر الثامنة القادمة “.

واضاف ان “العجز في السيناريو الأقرب إلى تنفيذه يبلغ ٣٤ تريليون دينارو لا يوجد أي قرار بتخفيض الرواتب او الادخار الاجباري”.

وتابع ان “هناك ٤ ملايين موظف في العراق و٤ ملايين متقاعد و١.٣ مليون لديهم رعاية اجتماعية يتقاضون جميعهم ٦٣ تريليون دينار سنويا وان ٨ ملايين عامل في القطاع الخاص سيتأثرون سلبا بعد تراجع إيرادات الدولة”، مبينا ان ” النفط العراقي يباع بـ١٥ دولارا حاليا وعلى وزارة المالية أن تأخذ ديونها من شركات الاتصالات”.