  • الأربعاء , 22 أبريل 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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التخطيط: إرتفاع نسبة الفقر لأكثر من 20 % بسبب كورونا

شؤون عراقية
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بغداد ـ الصباح الجديد:
توقعت وزارة التخطيط، إرتفاع نسبة الفقر في البلاد الى أكثر من 20% بسبب ظروف جائحة كورونا.
وقال الناطق باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في تصريح صحفي، إن “العراق سجل انخفاضا في معدلات الفقر عام 2019، إذ وصلت الى 20 بالمئة، ولكن في ظل الظروف الحالية والازمة المالية وتداعياتها، نتوقع ارتفاع هذه النسبة بما يسمى الارتفاع وفق الفقر الطالع الذي يكون نتيجة الظروف الطارئة”.
واضاف الهنداوي في تصريح رسمي، انه “لا يوجد مسح بنسبة الارتفاع في الوقت الحاضر، لذلك اعدت وزارة التخطيط خطة من ثلاثة محاور لتجاوز الازمة، بعضها جرى العمل على تنفيذه وتطبيقه، كتوفير الامن الغذائي للفئات الهشة من خلال تمكين وزارة التجارة من توفير مواد البطاقة التموينية، لاسيما المواد الاساسية من الرز والسكر والسمن والطحين، وتوزيعها بين المواطنين “.
وبين، إن “المحور الثاني يتضمن توفير الدعم المالي للشرائح المتضررة نتيجة جائحة كورونا والحجر الصحي التي ألقت بظلالها على الأسر الفقيرة”، مشيرا الى أن الحكومة خصصت في هذا الصدد منحة طارئة لهذه الاسر بواقع 600 مليار دينار، وسيتم توزيعها على دفعتين، الاولى خلال الايام المقبلة، والدفعة الثانية الشهر المقبل”.
وأكد الهنداوي أن هذه المنح ستستمر لشهر آخر إذا استمرت الظروف على هذا الحال”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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