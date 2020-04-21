البيوت الاجمل حول العالم

الصباح الجديد – متابعة:

تنتشر البيوت الجميلة والمميزة حول العالم، لكن ما يجعل بعض تلك البيوت اكثر تميزا، شهرتها الواسعة. ولعل اكثر شهرة وتميزا على مستوى العالم “قلعة دراكولا” في رومانيا يرجع تاريخ “قلعة دراكولا”. عاش بها الكونت “دراكولا”، الذي استوحيت من شخصيّته قصّة “دراكولا” المعروفة. المنزل متحف مفتوح، ويمكن لزائري رومانيا التجول فيه، والتعرّف إلى مقتنياته وتاريخه.

“بالتمور ستيت” في الولايات المتحدة يمتدّ هذا المنزل الجميل على مساحة نحو 17 ألف متر مربع، بناه جورج واشنطن فاندربلت الثاني بين سنتي 1889 و1895 يضمّ المنزل 250 غرفة، وبه الكثير من المميّزات الحديثة نسبة إلى وقت بنائه، مثل: التدفئة المركزيّة، والمصعد الكهربائي، وإنذار الحريق.

“قصر صفرا” في البرازيل، البيت الأكبر مساحةً في “ساو باولو” بالبرازيل، ومحاط بأسوار عالية تحجب الرؤية، ويضمّ 130 غرفة، وحمامَيْ سباحة؛ أحدهما داخليّ والآخر خارجيّ.

“فيلّا فكتوريا” في أوكرانيا، يتكوّن من خمس طبقات، ويحتوي على حمّام سباحة، ولكنّ المميّز فيه أنه يتضمّن مسرحًا، إلى جانب العديد من وسائل الترفيه.

“فيلّا ليوبولدا” في الريفييرا الفرنسيّة أعلى منزل تكلفةً في أوروبا، وتصل مساحته لثمانين ألف قدم. يتكوّن المنزل من 14 غرفة للنوم، و11 حمّامًا، إلى جانب عدد من الحدائـق الضخمـة.

“فيلّا فرانشك” في المملكة المتحدة تعتبر من أكبر منازل لندن، وتتكون من ستّ طبقات، وتحتوي على العديد من وسائل التسلية، من ضمنها الصالات الرياضيّة والمسابح. تُقدّر قيمتها بـ161 مليون دولار.