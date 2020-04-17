إفشال مخطط إرهابي لنقل كورونا إلى أفراد الأمن التونسي

الصباح الجديد-وكالات:

أعلنت وزارة الداخلية التونسية أنها تمكنت من إفشال مخطط إرهابي، كان يستهدف نقل فيروس كورونا المستجد إلى أفراد الأمن التونسي.

وقالت الداخلية التونسية في بيان لها نشرته أمس الاول الخميس على صفحتها الرسمية في موقع “فيس بوك”: “تمكنت الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب بإدارة مكافحة الإرهاب للحرس الوطني من إفشال مخطط إرهابي لأحد العناصر التكفيرية أصيلة ولاية قبلي”.

وأشار البلاغ إلى أن هذا العنصر التكفيري تم تسريحه من السجن مؤخرا بعد تورطه في قضية عدلية ذات صبغة إرهابية.

وأضاف: “استغل هذا الأخير سلطته المعنوية على بقية العناصر التكفيرية بالجهة، خاصة أولئك الحاملين لأعراض فيروس كورونا والخاضعين للمراقبة الإدارية، قصد تحريضهم على تعمد العطس والكحة ونشر البصاق في كل مكان خلال تواجدهم داخل الوحدة الأمنية، بهدف إصابة الأمنيين بالعدوى”.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 42 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا في تونس، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 822 شخصا، فيما بلغ عدد المتوفين 37 شخصا.

وكانت وزارة الصحة في تونس اعلنت تسجيل 42 حالة جديدة تحمل فيروس كورونا، إثر تحليل مسحات أخذت من 793 شخصا، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 822 حالة مؤكدة، من أصل 13930 تحليلا.

وقالت الوزارة إنها سجلت حالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد ضحايا الفيروس في البلاد إلى 37.

وأضافت أنها فرضت الحجر المنزلي على قرابة 3500 شخص بين المخالطين للحالات المؤكدة.

وأشارت الوزارة إلى أنه ومنذ 22 مارس اذار تم إجلاء 2905 شخصا، من بينهم 946 شخصا أتموا فترة الحجر الصحي الإجباري، سجلت من بينهم 29 حالة إصابة وافدة.