معدل انتقال عدوى كوفيد-19 يتراجع إلى أقل من شخص في ألمانيا

الصباح الجديد-وكالات:

أظهرت بيانات صادرة عن وكالة ألمانية اتحادية أن كل مصاب بكوفيد-19 في البلاد بات ولأول مرّة ينقل العدوى إلى أقل من شخص، في وقت تستعد أكبر قوة اقتصادية في أوروبا للتخفيف من إجراءات الإغلاق.

وأشارت البيانات الصادرة في وقت متأخر الخميس عن “معهد روبرت كوخ”، وهي وكالة اتحادية معنية بمراقبة الأمراض، أن معدّل العدوى بفيروس كورونا المستجد المسبب لوباء كوفيد-19 بين شخص وآخر تراجع إلى 0,7.

ويعد معدل انتقال العدوى مؤشرا غاية في الأهمية بالنسبة للسياسيين في وقت يدرسون خطوات ألمانيا للرفع التدريجي للعزل التام الذي شهد إغلاق المدارس ومعظم الأعمال التجارية لمنع تفشي كورونا المستجد.

وأعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أنه سيسمح للمتاجر التي تبلغ مساحتها ما يقارب من 800 متر مربّع إعادة فتح أبوابها ابتداء من الاثنين المقبل شرط التزامها بقواعد الصحة العامة.

ومن المقرر كذلك أن تبدأ المدارس بإعادة فتح أبوابها ابتداء من الرابع من أيار/مايو، مع أولوية للطلبة الذين سيجرون امتحاناتهم قريبا.

في الأثناء، سيتواصل تطبيق قواعد تحظر تجمّع أكثر من شخصين في الأماكن العامة باستثناء العائلات التي يعيش أفرادها في منزل واحد، بينما ستبقى المناسبات العامة الكبيرة محظورة حتى 31 آب/اغسطس.

وقالت ميركل الأربعاء أثناء إعلانها عن تخفيف القيود إن “منحنى (الإصابات) أصبح مسطّحا أكثر لكن ما يزال عليه أن يتخّذ شكل لا يتسبب بعبء كبير على منظومتنا الصحية”.