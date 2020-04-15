وزارة المالية توافق على اطلاق تخصيصات المنحة لنحو الفي متقاعد في تربية ديالى

خلية الازمة فيها تصدر قرارات هامة في اجتماع” استثنائي”

ديالى – الصباح الجديد :

أعلنت المديرية العامة لتربية ديالى، عن موافقة وزارة المالية على إطلاق تخصيصات المنحة لنحو الفي متقاعد في التربية. في حين أعلنت خلية الازمة في المحافظة ، السماح بعودة العمل بالمشايع الخدمية في بعقوبة بعد تعليق دام شهرا بسبب إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال مدير إعلام تربية ديالى سنان الربيعي في حديث له ان” وزارة المالية وافقت بشكل رسمي على إطلاق التخصيصات لمنحة التقاعد لنحو الفي من الملاكات التعليمية ممن أحيلوا للتقاعد بداية العام الجاري لافتا الى ان تأخير حسم الموازنة تداعيات فيروس كورونا أسهمت في تأخير زمني للموضوع”.

واضاف الربيعي، ان “جهود استثنائية من جميع المسؤولين في ديالى اسهمت على مدار يومين من خلال التواجد في وزارة المالية الى استحصال كل الموافقات الرسمية، لافتا الى ان آلية توزيع المنح سيتم اعتمادها من قبل اللجان المختصة على وفق الضوابط والتعليمات الوزارية”.

في حين أعلنت خلية الازمة في ديالى، السماح بعودة العمل بالمشايع الخدمية في بعقوبة بعد تعليق دام شهر بسبب إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال عضو الخلية، عبد الله الحيالي أن “خلية الازمة الحكومية في المحافظة اعطت ضوء اخضر بعودة مشاريع بلدية بعقوبة حصرا لاكساء الطرق الخدمية”، لافتا الى ان “القرار جاء بعد تعليق شامل لأي مشاريع سواء أكانت منفذة من قبل الدوائر الحكومية او الشركات الخاصة بسبب تداعيات فيروس كورونا”.

وأضاف، أن “عودة مشاريع بلدية بعقوبة جاء لاستثمار الحظر في اكمال اكساء وتأهيل الطرق على وفق الخطط المرسومة”، لافتا الى أن “خلية الازمة ستعقد اجتماع موسع السبت القادم وستناقش قرار عودة عمل الشركات الخاصة في تنفيذ المشاريع الموكلة”.

وكانت خلية الازمة في ديالى قررت قبل نحو شهر ايقاف شامل لكل المشاريع الخدمية لتفادي انتشار فيروس كورونا بعد تسجيل اصابات مؤكدة داخل المحافظة.

من جانب اخر أعلن محافظ ديالى رئيس خلية الازمة الحكومية، مثنى التميمي، عقد اجتماع استثنائي في ديوان المحافظة وسط بعقوبة بحضور اعضاء الخلية لمناقشة جملة من الملفات حيال تداعيات فيروس كورونا، مشيرا الى اتخاذ 9 قرارات بهذا الصدد.

وقال التميمي، في بيان تلقت الصباح الجديد ” إن “خلية الازمة اصدرت 9 قرارات هامة في اجتماعها الاستثنائي”، مبينا أن الاقرارات تمثلت بـ “الايعاز الى بلديات ديالى وبلدية بعقوبة بتخصيص قطع اراض سكنية لكوادر صحة ديالى ومنتسبي القوات الأمنية، وتمديد حظر التجوال الشامل في كل اقضية ونواحي ديالى الى غاية السبت المقبل”.

وقررت الخلية، “تمديد دخول الخضروات من علوة كلارا الى ديالى لغاية 18 نيسان الجاري، ومنع دخول الزائرين من المحافظات الموبؤة بفيروس كورونا والتأكد على مواطني ديالى بعدم زيارة تلك المحافظات لحين زوال خطر الفيروس، وسهيل حركة الحاصدات الزراعية بين المناطق وفق الاليات المعتمدة من قبل خلية الأزمة الحكومية”.

ووفقا للبيان فأن الخلية قررت “الاستمرار بغلق المنافذ الحدودية لحين زوال خطر فيروس كورونا واستقرار الوضع الصحي، ومطالبة الحكومة الاتحادية بالاسراع بتوزيع المنحة المالية قبل شهر رمضان وصرف حصتين غذائيتين ضمن مفردات البطاقة التموينية “.

وأشار المحافظ الى “تكليف مديرية الامن الوطني ودائرة صحة ديالى بمتابعة ملف الوافدين من الخارج الى المحافظة والتاكيد على تطبيقهم الارشادات الوقائية، ومفاتحة رئاسة اركان الجيش العراقي بعدم السماح للعسكريين القادمين من محافظات موبؤة بفيروس كورونا بالالتحاق بوحداتهم في ديالى بالوقتا الراهن لتفادي انتقال الفيروس، والايعاز للقوات الامنية بمختلف عناوينها بتسهيل عمل الفرق التطوعية والانسانية في كل المناطق من دون اسنثناء وتقديم يد العون لها في اتمام برامجها الداعمة للفقراء والنازحين” .

وعلى صعيد متصل كشف مسؤول حكومي في ديالى، عن اتفاق امني عالي المستوى سيعيد احياء ما اسماها واحة الحمضيات.

وقال مدير ناحية ابي صيدا عبدالله احمد في حديث لـه ان “القيادات الامنية العليا في ديالى عقدت اجتمع موسع حول لبحث طلب عشرات المزارعين في قرى حوض الوقف شرقي ابي صيدا من اجل دخول بساتينهم لبدء احياءها من جديد بعد اشهر طويلة من تركها بسبب الاضطرابات الامنية ونشاط المجاميع الارهابية”.

واضاف احمد، ان “الاجتماع قرر ارسال مفارز هندسية من اجل اجراء اكبر عملية تمشيط لرفع العبوات والالغام لحماية ارواح المدنيين مؤكدا بان تفاعل القوات الامنية مع مطاليب الاهالي سيعيد احياء اكبر بساتين للحمضيات في ديالى والتي عانت لسنوات بسبب المتطرفين”.

واشار مدير ناحية ابي صيدا وكالة الى ان” احياء البساتين سيؤدي الى عودة الكثير من الاسر النازحة الى قرى الوقف باعتبار الزراعة هي مصدر رزق 70% من الاهالي مؤكدا بان تفاعل القيادات الامنية اعطى رسائل اطمئنان للاهالي”.

وتعد بساتين الوقف من اكبر بساتين المنتجة للحمضيات ويطلق البعض عليها واحة الحمضيات نظرا لغزارة الانتاج وجودته.