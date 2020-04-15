الشرطة الهندية تعاقب المخالفين بكتابة “انا اسف” 500 مرة

الصباح الجديد-وكالات:

سلطت الشرطة الهندية عقوبات المدارس القديمة على سياح انتهكوا قواعد الحجر الصحي الصارمة، وجعلتهم يكتبون كلمة “أنا آسف” 500 مرة في الأقل، وفقا للتقرير.

وقال فينود كومار، من شرطة أوتاراخند، لصحيفة the Hindustan Times إن ضباطه فرضوا عقوبة غير اعتيادية على عشرة سائحين من إسرائيل وأستراليا والمكسيك ممن وقع القبض عليهم وهم يتجهون إلى منطقة شعبية عند نهر غانغا “للاسترخاء”.

وأمر كومار رجاله بإحضار “50 إلى 60 صفحة فارغة”، وحذر السائحين من أنهم إذا لم يكتبوا الاعتذار “سيجري إدراجهم في القائمة السوداء، الأمر الذي يمنعهم من دخول الهند مرة أخرى”.

وقال كومار للصحيفة، إن السائحين وافقوا على العقوبة وكتبوا الاعتذار 500 مرة على الفور”.

وكتب السائحون: “لم ألتزم تدابير الإغلاق، أنا آسف”، وفقا للشرطة المحلية، فأنه منذ إصدار مرسوم الإغلاق التام في البلاد نهاية مارس الماضي، لا يحق للسكان مغادرة منازلهم إلا لشراء الضروريات مثل المؤن أو الأدوية.

وقال مسؤول الشرطة: “لقد تم إطلاق سراحهم بعد ذلك، مع تحذير صارم وأمروا بعدم المغامرة من دون أي سبب”.

وأخبرهم بأنها “عقوبة خفيفة”، بالنظر إلى ما قام به ضباط آخرون في الهند، من قبيل مهاجمة الذين كسروا الحظر جسديا، أو إرغامهم على ممارسة بعض الحركات الرياضية الصعبة.