“رسالة مؤثرة” من رائدة فضاء عراقية لأطفال العراق

الصباح الجديد-وكالات:

وجهت رائدة فضاء أميركية من أصول عراقية من داخل المحطة الدولية للفضاء، رسالة خاصة لأطفال العراق. وقالت إنها تسعى لرسم الابتسامة على وجوه أطفال العراق، من الفضاء.

وتخوض مير، رائدة الفضاء التي تعمل مع وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، رحلة مدتها سبعة أشهر، داخل محطة الفضاء الدولية.

وخاطبت أطفال العراق في فيديو نشرته “ناسا”: “هل تعلمون بأننا لا نتشارك فقط بالسماء والشمس والقمر، بل أننا نتشارك كذلك بتراثنا، فوالدي وعائلته من بغداد، لذا بإمكانكم القول أننا معا نكون عائلة واحدة كبيرة”.

وأضافت: “عندما أحلق فوق بغداد، أنا أكون فوقكم بمسافة 350 كلم، ولكنني أستطيع أن أرى أضواء بغداد الكثيفة من الفضاء”.

“بإمكانكم أن تبحثوا عني ليلا، باستعمال موقع إلكتروني خاص من ناسا، يعلمكم بوقت تحليق مركبة الفضاء الدولية فوقكم”.

“ربما سأرى ابتسامتكم اللامعة من الفضاء، وأنتم ستروا ابتسامتي لكم”.

وأضافت رائدة الفضاء التي تعمل مع ناسا منذ 2013: “عندما كنت طفلة صغيرة، كنت أحلم بأن أكون رائدة وفضاء، وقد تصبحون أنتم كذلك في المستقبل”.

“أتمنى أن أرى آخرون من أصول عراقية، مثلي، يكملون مغامراتنا في الفضاء. ادرسوا بجد، وافعلوا كل ما بوسعكم، وحاولوا تحقيق أحلامكم”.