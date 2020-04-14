الأغنياء العرب يخسرون مليارات الدولارات

الصباح الجديد ـ وكالات:

نقلت مجلة فوربس العالمية أن الأغنياء العرب تحملوا خسائرا بمقدار 11.4 مليار دولار مقارنة بثروتهم عام 2019.

وقالت المجلة إن إجمالي ثروة 21 غنيا عربيًا تراجعت إلى 47.3 مليار دولار مقابل 58.7 مليار دولار في 2019.

ووصلت قيمة إجمالي الخسائر إلى 11.4 مليار دولار، وهذا الرقم يساوي أكثر من ثروة أغنى عربيين اثنين من القائمة.

وحصل على لقب أغنى أغنياء العرب رجل الأعمال المصري، ناصف ساويرس، وتقدر ثروته بخمسة مليارات دولار.

كما تراجع عدد الأثرياء العرب إلى 21 غنيا في 2020 في مقابل 24 غنيا في 2019، بعد خروج 3 مليارديرات من القائمة.

ولم تضم القائمة رجال أعمال سعوديين للعام الثالث على التوالي، وكان رجال الأعمال المصريين واللبنانين الأكثر تمثيلًا في قائمة 2020، على وفق المجلة.

وانخفض عدد رجال الأعمال الإماراتيين إلى 4 مليارديرات في مقابل 7 أشخاص في قائمة العام الماضي.

وبلغ عدد الأثرياء عالميًا 2095 ثريًا، بحسب قائمة المجلة نشرته في 18 آذار، بتراجع 58 ثريًا عن العام الماضي.

في سياق متصل، ذكرت وكالة “بلومبرغ” الأميركية في تقريرها، أنه منذ بداية عام 2020 انخفضت ثروة رجال الأعمال الأغنياء خلال هذه الفترة بمبلغ إجمالي بلغ تريليون دولار أميركي.