الاوراق المالية تواصل خططها تطوير الأنظمة الإلكترونية لـ 2020

بغداد ـ الصباح الجديد:

اكد المدير التنفيذي لسوق العراق للاوراق المالية طه احمد عبد السلام، أمس، استمرار السوق في خطط تطوير الأنظمة الالكترونية لعام 2020ـ2021.

وذكر بيان للسوق، ان “يسر إدارة سوق العراق للأوراق المالية ان تهنئكم لمناسبة حلول الذكرى السنوية لأطلاق التداول الالكتروني والايداع المركزي في سوق العراق للأوراق المالية لأول مرة في تاريخ العراق في نيسان 2009”.

واضاف، ان “بهذه المناسبة يؤكد مجلس محافظي سوق العراق للأوراق المالية في اجتماعه الذي عقد يوم الاحد 12 نيسان 2020 – عن بعد باستخدام وسائل الاجتماع الحديثة – على الاتي:

الاستمرار في خطط تطوير الأنظمة الالكترونية لعام 2020 – 2021 ومن بينها التعاون مع الكليات والجامعات العراقية لتنفيذ برنامج محاكاة التداول والتدريب للطلبة. وتنفيذ برنامج التداول عن بعد للمستثمرين ومن بينها، التعاون مع هيئة الأوراق المالية والشركات المساهمة المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية للالتزام بالافصاح السنوي وتقديم البيانات المالية المدققة للشركات المساهمة مع مراعاة المعايير الواجبة للافصاح عن الاحداث الجوهرية، والتعاون مع هيئة الأوراق المالية والبنك المركزي العراقي في اصدار التعليمات والقواعد المطلوبة لتشجيع الاستثمار بالأوراق المالية وتنويعها بما يخدم توجهات الاقتصاد العراقي وحاجة المجتمع لأنواع الاستثمار والخدمات المالية.

وذكر البيان: “سيجري تجاوز الازمة الصحية والقضاء على الوباء العالمي وجائحة كورونا في العراق وفي العالم قريبا بصبركم والتزامكم”.

ودعت السوق في البيان الى “مزاولة نشاط الاستثمار بالأوراق المالية بعد رفع حظر التجوال على وفق الاليات المعتمدة والاهتمام بالافصاحات الدورية والسنوية وتطوير خططكم المستقبلية”.