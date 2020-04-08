الفيفا يعدل عقود اللاعبين ومواعيد الميركاتو

مصر تخطط لتنظيم مونديال 2030

زيوريخ ـ وكالات:

أقر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” تعديلات، على عقود اللاعبين ومواعيد الميركاتو الصيفي، بسبب أزمة فيروس كورونا.. وقال الفيفا، في بيان رسمي: “بعد الاضطراب غير المسبوق الذي تسبب فيه فيروس كورونا، عمل الاتحاد على سلسلة من التوصيات والمبادئ، لمعالجة بعض القضايا الرئيسية التي نتجت عن الوباء”.

وأضاف: “تم اتخاذ القرارات بالتشاور مع مختلف أصحاب المصلحة، وعقب تكوين فريق عمل برئاسة نائب رئيس الفيفا، وممثلين عن الأندية واللاعبين والدوريات والاتحادات الوطنية والقارية”.

وتابع: “تم الاتفاق على مجموعة من المبادئ بالإجماع، من قبل فريق العمل، وأقرها مكتب مجلس الفيفا “. وواصل: “العقود التي تنتهي صلاحيتها عادةً عند الموعد الأصلي لانتهاء الموسم، يجب تعديلها لتتزامن مع النهاية الفعلية للموسم”.

وأردف: “مع تعليق اللعب الحالي في معظم البلدان، من الواضح الآن أن الموسم الحالي لن ينتهي في الوقت المحدد مسبقًا، ولذلك يُقترح تمديد العقود حتى الوقت الذي ينتهي فيه الموسم بالفعل”.واستطرد البيان: “يُطبق مبدأ مماثل على العقود، التي من المقرر أن تبدأ في الموسم الجديد، ما يعني أن سريان هذه العقود سيتأخر حتى يبدأ الموسم التالي بالفعل”.

واسترسل: “من الواضح أن كورونا له تأثير كبير على عائدات الأندية، لأنه لا يمكن لعب المباريات، لذا يجب على كرة القدم مثل قطاعات الاقتصاد الأخرى، أن تجد حلولًا عادلة لهذه الظروف، وتحقق توازنا معقولا للمصالح بين اللاعبين والأندية”.

واستمر: “يشجع الفيفا الأندية واللاعبين بشدة، على العمل معًا لإيجاد اتفاقيات وحلول، خلال الفترة التي يجري فيها تعليق بطولات كرة القدم”.وأضاف الفيفا: “الأمر يرجع في المقام الأول إلى الأطراف الوطنية ذات الصلة، لإيجاد حلول تناسب الظروف في كل بلد”.

وأردف: “إذا لم تتفق الأطراف، ووصلت القضايا إلى الفيفا، سيتم دراسة الأمر وفقًا لعدة عوامل، مثل: هل هناك محاولة حقيقية من النادي للتوصل إلى اتفاق مع اللاعبين؟ وما هو الوضع الاقتصادي للنادي؟ وصافي دخل اللاعبين بعد تعديل العقد، وهل تم التعامل مع كل اللاعبين على قدم المساواة أم لا؟”.

وفيما يتعلق بمواعيد الميركاتو، أقر الفيفا بأنه من الضروري تعديل الوضع وفقًا للظروف الجديدة.. وبناءً على ذلك، سيكون الاتحاد الدولي مرنًا، وسيسمح بتحديد الاتحادات لمواعيد الانتقالات، بشرط أن تقع بين نهاية الموسم القديم وبداية الموسم الجديد.

وفي الوقت نفسه، سيحاول الفيفا ضمان أعلى مستوى من التنسيق، وسيضع في الاعتبار أيضًا الحاجة إلى حماية انتظام ونزاهة المسابقات، بحيث لا تكون النتائج الرياضية لأي بطولة غير عادلة.

من جانب اخر، قال هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي في الاتحادين الأفريقي والدولي، إن مصر تخطط لتنظيم مونديال 2030.. وسبق أن ترشحت مصر لتنظيم منافسات كأس العالم مرة واحدة عام 2010، لكن جنوب أفريقيا حصلت على حق تنظيم البطولة.. وأضاف أبو ريدة في تصريحات متلفزة “الفيفا قرر فتح باب الترشيح لاستضافة كأس العالم 2030، وسيحسم اسم الدولة المنظمة خلال عام 2024، هناك اتجاه من مصر للتقدم من أجل تنظيم البطولة”.

وشدد أبو ريدة على أن نجاح مصر في تنظيم أكثر من حدث وامتلاك بنية تحتية جبارة، يعزز من حظوظها في سباق الترشح لاستضافة المونديال.. وأتم “تنظيم كأس العالم يتطلب مجهودات مضاعفة وتخطيط مبكر من أجل الظفر بحق استضافة البطولة”.

جدير بالذكر أن كأس العالم 2022 سيقام في قطر، بينما تنظم كندا والولايات المتحدة والمكسيك مونديال 2026.