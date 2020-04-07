  • الأربعاء , 8 أبريل 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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طائرة عسكرية تصل الصين للإتيان بمعدات ومستلزمات لمكافحة كورونا

آخر الأخبار, شؤون عراقية
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بغداد- الصباح الجديد :

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء، عن وصول طائرة الشحن العسكرية التابعة لها الى الصين لتحميل معدات ومستلزمات لمكافحة فيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه: “وصلت فجر يوم الثلاثاء الموافق 7 نيسان 2020، طائرة (c130) التابعة الى قيادة القوة الجوية العراقية الى جمهورية الصين الشعبية لتحميل معدات ومستلزمات طبية ووقائية لمكافحة جائحة فيروس كورونا، للحد من انتشار هذا الفيروس الخطير”.

واضافت: “تأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة المبادرات التي تقدمها وزارة الدفاع لخدمة شعبنا العزيز وخاصة في الظرف الاستثنائي الحالي الذي يشهد انتشار جائحة فيروس كورونا، بالاضافة الى توفير الامكانيات كافة من اجل دعم القطاع الصحي”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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