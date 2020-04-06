ارتفاع طفيف لمؤشر السوق الياباني

طوكيو ـ رويترز:

ارتفع مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين.

وصعد نيكي 0.21 في المئة إلى 17857.99 نقطة في حين ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.25 في المئة إلى 1328.43 نقطة.

وانكمش اقتصاد اليابان بأكثر من التقديرات الأولية خلال الربع الأخير من العام الماضي، ما يفاقم المخاوف حيال دخول البلاد في حالة من الركود وسط التداعيات المحتملة من تفشي الكورونا.

وكشفت بيانات صادرة عن مجلس الوزراء في اليابان، اليوم الإثنين، أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد انكمش بوتيرة سنوية 7.1 بالمائة بالقراءة النهائية في الثلاثة أشهر المنتهية في كانون الأول، مقارنة مع التقديرات الأولية التي كانت تشير إلى تراجع بنحو 6.3 بالمائة.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن ثالث أكبر اقتصاد في العالم سوف ينكمش بنسبة 6.6 بالمائة خلال الربع الرابع.

ويعد انكماش اقتصاد اليابان في الربع الرابع هو الأسوأ منذ الربع المنتهي في حزيران عام 2014، عندما تضرر الاستهلاك كذلك من زيادة ضريبة المبيعات وأدى إلى انكماش بوتيرة سنوية 7.4 بالمائة.

أما على أساس فصلي، فإن اقتصاد اليابان انكمش بنسبة 1.8 بالمائة خلال الربع الرابع من 2019 بالقراءة المعدلة موسمياً، وهو أسوأ من التقديرات الأولية والتي كانت تشير إلى تراجع 1.6 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.