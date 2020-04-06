نجل عبد الله صالح يدعو الحوثيين لإطلاق سراح جميع الأسرى: كورونا لا يستثني أحدا

الصباح الجديد-متابعة:

كتب نجل الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، العميد طارق محمد عبدالله صالح، قائد المقاومة الوطنية في القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية تعليقا على دعوات إطلاق سراح مجموعة من الأسرى من قبل الحكومة الشرعية وجماعة أنصار الله، احترازا من فيروس كورونا.

وقال في تغريدة على حسابه في “تويتر”: “‏الواجب أن يجري إطلاق جميع الأسرى دون استثناء، فهذا ملف إنساني”، منوها بأن وباء كورونا لا يستثني أحدا.

وانتقد العميد طارق جماعة أنصار الله الحوثيين وعدّ حديثهم المتكرر عن إطلاق الأسرى “شغل منافقين”.

والواجب ان يجري إطلاق جميع الأسرى من دون استثناء فهذا ملف انساني بحت لا يخضع للتقسيم والتجزئة والإبتزاز . كما ان وباء كورونا لا يستثني أحدا..الحرية_لجميع_الأسرى

وكان وزير الإعلام اليمني في الحكومة الشرعية، معمر الإرياني، جدد السبت الماضي “التأكيد على استعداد الحكومة للتنفيذ الفوري لتفاهمات الأردن الأخيرة بشأن الأسرى والمختطفين المتفق عليهم والتي تشمل إطلاق قائمة مشتركة من(1100) اسم من أصل(1420) تم تبادل أسماؤهم، وعقد اجتماع لمعالجة وضع بقية الأسرى وفقا لمبدأ اتفاق السويد (الكل مقابل الكل) بوصفه ملفا إنسانيا”.

ودعا الإرياني، الأمم المتحدة ومبعوث أمينها العام لليمن إلى “التحرك العاجل والضغط على الحوثيين لتحقيق انفراجه في هذا الملف الإنساني والعمل على تبادل شامل للأسرى على قاعدة (الكل مقابل الكل) تنفيذا لاتفاق السويد، وتحسبا لانتشار فيروس كوفيد 19”.

من جهتها أعلنت جماعة الحوثيين، الخميس الماضي، على لسان رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى، عبدالقادر المرتضى، “جهوزيتها الكاملة لتنفيذ اتفاق عمّان لتبادل الأسرى”، متهمة الحكومة اليمنية بـ”المماطلة في تقديم بقية الكشوفات”.