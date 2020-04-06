سائق مكلارين يفي بوعده لأغراض خيرية

العواصم ـ وكالات:

أوفى لاندو نوريس سائق مكلارين، المنافس في بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1 للسيارات، بوعد كان قطعه على نفسه لأغراض خيرية، وحلق شعر رأسه خلال بث مباشر على منصة تويتش.

وقال السائق البالغ من العمر 20 عاما صاحب الشعر المجعد سابقًا، بعد أن عاين ما فعله بنفسه “قصة الشعر هذه لا تناسبني. إنها لا تناسبني حقا”.وشاهد أكثر من 36 ألف متابع نوريس وهو يحلق رأسه.

ويتابع السائق البريطاني الواعد، 1.3 مليون شخص على إنستجرام، وهو من المنافسين المنتظمين في العالم الافتراضي في غياب السباقات الحقيقية.. وكان نوريس قد قطع على نفسه هذا الوعد لجمع أكثر من 12 ألف دولار من المشاركة في سباق افتراضي للمساعدة في مكافحة انتشار فيروس كورونا.