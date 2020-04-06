  • الأربعاء , 8 أبريل 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
    • رياضة
  • سائق مكلارين يفي بوعده لأغراض خيرية

سائق مكلارين يفي بوعده لأغراض خيرية

رياضة
التعليقات على سائق مكلارين يفي بوعده لأغراض خيرية مغلقة
108 views

العواصم ـ وكالات:

أوفى لاندو نوريس سائق مكلارين، المنافس في بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1 للسيارات، بوعد كان قطعه على نفسه لأغراض خيرية، وحلق شعر رأسه خلال بث مباشر على منصة تويتش.

وقال السائق البالغ من العمر 20 عاما صاحب الشعر المجعد سابقًا، بعد أن عاين ما فعله بنفسه “قصة الشعر هذه لا تناسبني. إنها لا تناسبني حقا”.وشاهد أكثر من 36 ألف متابع نوريس وهو يحلق رأسه.

ويتابع السائق البريطاني الواعد، 1.3 مليون شخص على إنستجرام، وهو من المنافسين المنتظمين في العالم الافتراضي في غياب السباقات الحقيقية.. وكان نوريس قد قطع على نفسه هذا الوعد لجمع أكثر من 12 ألف دولار من المشاركة في سباق افتراضي للمساعدة في مكافحة انتشار فيروس كورونا.

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة