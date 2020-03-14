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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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لا أزمة في المواد والسلع الغذائية والمتوفر يكفي لعدة شهور

شؤون عراقية
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التجارة تطمئن المواطنين: .

بغداد ـ الصباح الجديد:
طمأنت وزارة التجارة يوم امس السبت المواطنين بعدم وجود أزمة في المواد والسلع الغذائية، لافتا إلى وفرتها في الأسواق.
وقال الوزير محمد العاني، في بيان تلقت الصباح الجديد “اطمئن المواطنين بعدم وجود أي أزمة في نقص المواد والسلع الغذائية لوفرتها في الاسواق، ولوجود كميات كبيرة في مخازن القطاع الخاص ومخازن الوزارة والشركات التابعة لها”.
وأضاف أن “العراق لديه وفرة بالمواد والسلع الغذائية تكفيه من الان ولغاية عدة شهور، ولا يحتاج الى الموضوع الى الخوف والقلق واتخاذ تدابير خلال هذه المدة”وسنقوم باطلاق الوجبة الثالثة من مادة الطحين كذلك توزيع مادتي السكر وزيت الطعام التي تعاقدت الوزارة بشأنها مع المناشئ الوطنية .
ودعا الوزير الأهالي إلى «عدم الخوف والهلع»، داعيا اياهم إلى «التعامل بايجابية مع الموضوع وعدم تخزين المواد الغذائية بشكل كبير جدا لان ذلك يسبب تلف تلك المواد ويحدث نقصا كبيرا في السوق المحلية».

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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