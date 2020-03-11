للتشكيل العراقي هوية خاصة أسس لها الرواد

التشكيلية شارا رشيد:

سمير خليل

شارا رشيد تشكيلية من كردستان، إضافة لملكتها التشكيلية وسبرها اغوار اللوحة وموضوعها والوانها فهي، كاتبة ومترجمة وشاعرة، استاذة في معهد الفنون الجميلة في السليمانية، بكالوريوس في العلوم الانسانية ودبلوم فنون من معهد المعلمات، وقبل كل هذا شارا مرأة، ومن هنا تركز على كينونتها وتعطيها مساحتها كما ينبغي…تقول: