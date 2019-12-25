أبرز 6 خرافات عن التغذية في 2019

متابعة الصباح الجديد :

كشفت مختصة بالتغذية عن أهم الخرافات التي انتشرت خلال العام الحالي 2019، بما في ذلك أن صفار البيض مضر بالصحة وأن منتجات الألبان سيئة للغاية.

وقالت بولا نوريس من بريسبان “إن هناك مجموعة كبيرة من المعلومات الغذائية حول ما يجب أن نأكله ونشربه، لذلك يجب أن نحرص على اختيار الأطعمة والمشروبات بعناية، والحصول على المعلومات الغذائية من المختصين”.

ومن أهم الخرافات بحسب صحيفة» ديلي ميل» البريطانية:

صفار البيض ضار بالصحة

أكدت باولا أن بالإمكان تناول صفار البيض من دون التعرض لأية مشكلات صحية، والاستثناء الوحيد هو للأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والسكري من النوع الثاني، والذين يجب أن تقتصر كمية البيض التي يأكلونها على 7 بيضات في الأسبوع.

حمية الكيتو هي الأفضل

الأسطورة الثانية التي أرادت باولا كشفها هي فكرة أن الكيتو هي أفضل نهج غذائي ممكن – بغض النظر عن صحتك أو وزنك.

وقال بولا “برغم وجود أدلة قوية على علاج الكيتو لبعض الحالات الطبية مثل الصرع، فإن الغالبية العظمى منا لا يحتاجون إلى هذه الحمية”.وأضافت “في الواقع، يمكن أن يحرمك هذا النظام الغذائي من بعض المواد الغذائية والألياف الضرورية للهضم”.

وتوصي باولا عموماً بتناول الطعام بشكل أكثر توازناً، والاعتدال في كل نوع من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم.

مشتقات الألبان ضارة

أصبحت منتجات الألبان موضوعاً مثيراً للجدل في السنوات الأخيرة، حيث قال كثيرون إنها ضارة ويجب علينا تجنبها.

لكن باولا تقول إنه لا يوجد سبب علمي مثبت يدعو إلى الابتعاد عن مشتقات الألبان والاجبان، وهي خيار غني بالمواد الغذائية، ويجب تضمينها بشكل دائم في وجبات الطعام.

الحمية النباتية ضرورية للجميع

حظيت الحميات النباتية بشعبية كبيرة في الآونة الأخيرة، وفي الوقت الذي تنصح باولا بالإكثار من الفواكه والخضروات، لكنها في الوقت نفسه تؤكد على ضرورة تناول اللحوم والمنتجات الحيوانية الاخرى.

الكربوهيدرات سيئة

تقول باولا إن الكربوهيدرات تتعرض دائماً للانتقاد، لكنها حيوية وضرورية لوظائف الدماغ. كما أنها تزود الجسم بالطاقة أكثر من أي نوع من الأطعمة الأخرى.