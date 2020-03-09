مجلة الجديد الثقافية تحتفي بشعراء العراق الشبان

تحت عنوان (هذا الجسر لي) نشرت مجلة الجديد الثقافية التي تصدر في لندن ملفا خاصا في عددها لشهر مارس/آذار عن شعراء العراق الشبان وقصائدهم التي دونوها في ساحة التحرير في بغداد والساحات الأخرى في العراق أثناء مظاهرات غاضبة دامت لعدة أشهر.

ويشهد العراق اضطرابات سياسية منذ أكتوبر/تشرين الأول بسبب مظاهرات مناهضة للنخبة الحاكمة دفعت رئيس الوزراء عادل عبد المهدي للاستقالة وأدت لاشتباكات مع قوات الأمن راح ضحيتها مئات القتلى.

وفي مقدمة الملف الذي ضم قصائد 11 شاعرا كتب الشاعر أحمد ضياء «كمأساة نظهر، والآن كفرحة ننعم ونكبر، هكذا أصف جيلا هجوميا لا يستكين عند مرحلة معينة، همه الوحيد إيجاد وطن آمن يعيش فيه، بعيدا عن الدماء التي تهرق من أركانه في كل حظة. لم يقف الشعر موقف المتفرج بالنسبة إلى شعراء العراق الجدد، بل كان مغامرا فاعلا أمام إطلاقات الرصاص في وجوه الشعراء.»

وبجانب ضياء يشارك في الملف منار المدني ووائل سلطان ونور مهند وعلي سرمد وعلي ضياء وسما حسين وصالح رحيم ووسام الموسوي وإحسان المدني.

وفي القصيدة التي اشتق منها عنوان الملف (هذا الجسر لي) للشاعرة نور درويش كتبت تقول «لدينا جثث كثيرة/ جثث في الثلاجة/ جثث في الخزانة/ جثث في الحقائب/ جثث في الكلام/ جثث في المنام/ لدينا جثث في كل مكان/ أكثر من الأمطار ومن الحيوانات المنوية/ جثث.. جثث/ بفم واحد: فم مفتوح/ جثث.. جثث/ بعيون واحدة: عيون مغلقة/ جثث تشبه الأحياء.»

وبجانب القصائد الشعرية كتب الروائي العراقي محمد حياوي قصة قصيرة مؤثرة بعنوان (الموتى لا يملون الانتظار) وهي عبارة عن رسالة موجهة من أب رحل عن الدنيا إلى ابنته الوحيدة.

وبخلاف الملف العراقي يتضمن عدد شهر مارس/آذار من مجلة الجديد الثقافية، التي يرأس تحريرها الشاعر السوري نوري الجراح، ملفا آخر بعنوان (التبرع بالخصوصية) عن قضية الخصوصية ومصائرها في العصر الرقمي وفي زمن الانتشار الأخطبوطي لوسائل التواصل الاجتماعي.

كما يتضمن العدد حوارا مع الروائي السوري خيري الذهبي يتطرق إلى رؤيته الشخصية للكتابة الروائية ونظرته الأدبية وتطلعاته المستقبلية ككاتب وروائي.

تأسست مجلة الجديد الثقافية في 2015 وتصدر عن دار العرب للنشر في لندن وتوزع بالدول العربية.

*عن موقع ميدل آيست أون لاين