مديرية الدفاع المدني تطالب أصحاب المنازل بعدم السماح لأي فرق “مدنية” بتعفيرها

بغداد – الصباح الجديد:

طالبت مديرية الدفاع المدني امس الأحد، أصحاب المنازل بعدم السماح لأي فرق “مدنية” تدّعي أنها جاءت للتعفير مقابل اموال، مبينة ان عمليات التعفير في كافة الدوائر والمؤسسات مجانية وأن المنازل لا تحتاج إلى تعفير وإنما إلى تطهير فقط.

وقال مدير اعلام الدفاع المدني العقيد جودت عبد الرحمن: “لا توجد اي فِرق للتطهير مكلفة من قبلنا لتطالب الاهالي بمبالغ مالية”، مبينا أن “جميع عمليات التعفير والتعقيم تجري بشكل مجاني دوان اخذ اي مقابل ونجحنا باكمال تعفير ساحات التظاهرات وجميع الدوائر الحكومية والجامعات”.

وأضاف أن “فريق الكيماوي يعاون فرق وزارة الصحة في تطهير المناطق العامة، أما المنازل فلا تحتاج الى تعفير حكومي بل بحاجة الى تطهير من قبل صاحب المنزل بالكلور وهو افضل مطهر لمواجهة كورونا حيث يتم خلط لتر واحد مقابل 10 لترات من الماء ورشه على الاسطح ودواخل المنزل”.