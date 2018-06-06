حكم جديد بحبس رئيس مجلس محافظة البصرة السابق 3 سنوات

بغداد ـ الصباح الجديد:

كشف مصدر قضائي مطلع، امس الاربعاء، عن صدور حكم جديد بالحبس لمدة ثلاث سنوات بحق رئيس مجلس محافظة البصرة السابق صباح البزوني.

وقال المصدر في تصريح صحفي ان “محكمة جنايات الرصافة المختصة بقضايا النزاهة، اصدرت حكماً جديداً بحق رئيس مجلس محافظة البصرة صباح البزوني، بالحبس الشديد لمدة 3 سنوات وفق المادة 340 من قانون العقوبات”.

يشار إلى أن رئيس مجلس محافظة البصرة صباح البزوني، اعتقل في 5 تموز 2017، بتهم هدر المال العام واستغلال المنصب والرشوة، وتحديد نسبة 1% من ايرادات الموانئ لمجلس محافظة البصرة خلافاً للقانون.

وفي 13 أيلول 2017 صدر حكم وجاهي بحق رئيس مجلس محافظة البصرة صباح حسن محمد البزوني يقضي بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات استناداً إلى أحكام المادة 319 عقوبات.

وكان مجلس القضاء الأعلى قرر في 30 آب 2017، نقل قضية رئيس مجلس محافظة البصرة صباح البزوني إلى بغداد، مشيراً الى ان ذلك جاء بعد تشكيكه بحيادية القضاء في المحافظة.