مجلس الوزراء يوافق على موعد مزاد الرخصة الرابعة للهاتف النقال وتشغيلها

بغداد ـ الصباح الجديد:

وافق مجلس الوزراء، على تحديد موعد إطلاق الرخصة الرابعة لشبكات الهاتف النقال.

وقرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء وزير المالية وكالة حيدر العبادي وعضوية هيئة الإعلام والاتصالات ووزارة الاتصالات ووزارة التعليم العالي وديوان الرقابة المالية، لإدارة ملف المزاد العلني لضمان شفافية الإجراءات والتوصل الى اختيار المنافس الكفوء.

وسبق لهيئة الإعلام والاتصالات، المباشرة في الخطوات الاستراتيجية لتنفيذ هذه المهمة.

و كجزء من مسؤولية الهيئة الارتقاء بخدمات قطاع الاتصالات والمعلوماتية في العراق فقد سبق لها التعاقد مع احد الشركات العالمية الاربعة الكبرى وهي ( PWC) لوضع دراسة للسوق العراقي وكيفية تحسين الخدمات وزيادة نسبة التغلغل وزيادة المنافسة بما يعود على المستهلك بالمنفعة من حيث جودة الاتصالات والاسعار من جانب اخر خلق فرص استثمارية جديدة وزيادة فرص العمل.

وكانت وزارة الاتصالات قد أعلنت حاجة العراق الى تشغيل الرخصة الرابعة للهاتف النقال.

وذكر بيان سابق للوزارة نشر في وقت سابق ان “وزير الاتصالات حسن كاظم الراشد أكد خلال لقائه في مقر الوزارة بوفد لممثلي شركات كويتية ضم وكيل وزارة المواصلات الكويتية السابق حميد جبيل القطان ان العراق سيكون بحاجة الى تشغيل الرخصة الرابعة للهاتف النقال في الوقت الحالي”.