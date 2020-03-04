كاريكاتير عاصم جهاد الصباح الجديد +الصباح الجديد كاريكاتير مارس 4th, 2020 التعليقات على كاريكاتير عاصم جهاد مغلقة 324 views السنة الكبيسة ويوم 29 شباط وخرافات اقرب الى الحقائق احيانا وما أدراك ما النقابات..؟ نبذة عن الصباح الجديد جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس. مقالات ذات صلة نوّاب: اختيار رئيس الحكومة يكون بـ”التوافق” وليس بفرض الارادة ولي الاذرع مارس 4th, 2020 الجماعات المسلحة تمنع استمرار الحياة في العراق والفساد سمة لاقتصاده السياسي مارس 4th, 2020 سائرون: انتهى مفهوم الكتلة الأكبر والدستور يحتاج الكثير من التعديلات مارس 4th, 2020 خبير: احزاب السلطة لا تستطيع الرد على بلاسخارت وعليها اصلاح ما افسدت مارس 4th, 2020 مستشار رئاسة الوزراء الاقتصادي يطالب بتخفيض فوائد مصارف البلاد مارس 4th, 2020 الكهرباء: اعفاء أميركي جديد لاستيراد الغاز والطاقة من ايران وخطة للربط الشبكي مع الجوار العربي مارس 4th, 2020 نتائج الانتخابات الإسرائيلية شبه النهائية تكشف تناقص فرص فوز نتنياهو برئاسة الحكومة مارس 4th, 2020 مخزون إيران من اليورانيوم المخصب ارتفع ثلاثة اضعاف المتفق عليه بالملف النووي مارس 4th, 2020 تسجيل أول حالة وفاة بفايروس كورونا المستجد في السليمانية مارس 4th, 2020 التعليقات مغلقة