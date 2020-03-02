الملاكمة يبدأ نزالات تصفيات آسيا

بغداد ـ الصباح الجديد:

يستهل منتخبنا الوطني للمتقدمين بالملاكمة اليوم الثلاثاء مشاركته في بطولة آسيا المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو، وتقام منافسات القارة في الأردن ابتداء من اليوم لتتواصل حتى 11 من الشهر الجاري، وسمى اتحاد الملاكمة المركزي وفده للبطولة الاسيوية برئاسة عضو اتحاد اللعبة الدكتور إيلاف ربيع، ويضم الملاك التدريبي المؤلف من طارق الحلو، ومحمد غالب وسامي عزيز وزكي عبد علوان، و6 ملاكمين هم « مرتضى رعد لوزن 52 كغم وجعفر عبد الرضا لوزن 57 كغم وحيدر عبد الرضا لوزن 63 كغم وكرار كاظم سهم لوزن 69 كغم ومنتظر تحسين لوزن 75 كغم وسعدي طارق لوزن 91 كغم».

وينتظر المنتخب الوطني بالملاكمة المشاركة في بطولة العالم المقررة ان تضيفها فرنسا شهر نيسان المقبل.