رئيس مجلس المفوضين يبحث مع الشركة الكورية تطوير اجهزة التحقق الالكتروني

عضوا المجلس عباس فرحان وعلي رشيد يزوران مكتبي صلاح الدين وذي قار الانتخابي

بغداد _ الصباح الجديد :

بحث رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جليل عدنان خلف مع فريق الشركة الكورية المصنعة لاجهزة التحقق الالكتروني وتسريع النتائج بحضور ممثلين عن الوكالة الاميركية للتنمية الدولية ( USAID ) وبعثة الامم المتحدة للمساعدة الانتخابية (UNAMI) في العديد من الجوانب الفنية التي من شأنها تطوير وتحديث الاجهزة .

حيث قدم رئيس الفريق الكوري عرضا من خلال محاكاة عملية عن آلية عمل جهاز التحقق الالكتروني وتسريع النتائج خلال فترة وجيزة .

من جانبه طرح رئيس مجلس المفوضين العديد من التساؤلات ذات الصلة بعمل الاجهزة لاعادة ثقة الناخبين وشركاء العملية الانتخابية كافة لمجريات الاقتراع مع الحفاظ على أمنية وسرية الاصوات الموضوعة في صندوق الاقتراع، كذلك الاستفهام عن التوافق العملي لجهاز تسريع النتائج مع الاجراءات الجديد لقانون الانتخابات اذا ما تم التصويت عليه للحصول على النتائج بشفافية ونزاهة عالية .

وقدمت الشركة الكورية العديد من آليات الدعم الفني والتقني لضمان عمل الجهاز بصورة آمنة للحفاظ على سير العملية الانتخابية بنزاهة عالية.

يذكر ان مجلس المفوضين دأب ومن اللحظة الاولى في ادارة المؤسسة على الاسراع بوضع الخطط الكفيلة لاجراء العملية الانتخابية .

على صعيد متصل زار عضو مجلس المفوضين عباس فرحان حسن مكتب ذي قارالانتخابي وعقد اجتماعا مع لجنة تسيير الاعمال ومسؤولي المراكز الفرعية في مكتب المحافظة حيث ناقش معهم الامور الادارية والقانونية لاعادة هيكلية المكتب.

والتقى عباس موظفي العقود للاشراف على المقابلات الخاصة بهم وعملية تقييمهم واختيار الافضل منهم على وفق التحصيل الدراسي والخبرة والكفاءة والامكانيات التـي تؤهلهم للعمل بالمفوضية .

يذكران مجلس المفوضين يواصل زيارته المستمرة لمتابعة مكاتب المحافظات ومراكزالتسجيل التابعة لهاميدانياً لتهيئتها بالشكل اللازم استعدادا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة .

على صعيد ذي صلة ايضا زار عضو مجلس المفوضين علي رشيد محمد مكتب صلاح الدين الانتخابي للاطلاع على سير الاعمال فيه ، فيما عقد اجتماعا مع موظفي المكتب لتدقيق ملفات موظفي العقود والاطلاع على كفاءاتهم المهنية .

وفي سياق ذي صلة ناقش المفوض علي رشيد مع ادارة المكتب كيفية تهيئة الجوانب الادارية والفنية واللوجستيـة استعدادا للاستحقاقات المقبلـة وتذليل العقبات في ذلك الشأن من خلال التاكيد على استئناف عملية توزيع البطاقـات الالكترونية (البايومتريـة). وتأتي هذه الزيارة ضمن الزيارات المستمرة لاعضاء مجلس المفوضيـن الجدد للمكاتب الانتخابية فـي المحافظات كافة استعـدادا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة .