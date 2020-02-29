  • السبت , 29 فبراير 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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أنغام ترفض الصلح مع أصالة

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قال احد الاشخاص المقربين من أسرة الفنانة أنغام وزوجها الموزع أحمد إبراهيم، أنها اتخذت قراراً حاسماً بعدم التصالح مع أصالة، وأن هذا القرار نهائي، بحسب موقع فوشيا.
وعن سبب إصرار أنغام على عدم التصالح مع أصالة، أشار أنه بسبب حرصها وزوجها على عدم الزج باسمهما في مشكلة شخصية، فهي من البداية لم تتخذ أي موقف خصام مع الفنانة السورية، ولهذا لن تسمح بالقول أنها استغلت انفصال أصالة عن طارق العريان للتقرب منها مجدداً.
وأكد أن أنغام لن تقدم على التصالح مع أصالة، وفي حالة لو بادرت الأخيرة بالصلح نحوها فأنها ستكون على موقفها، لأنها كما قالت سلفاً لم تكن صديقتها لكي تحرص على علاقتها بها.
وكان الموزع أحمد إبراهيم زوج أنغام رفض التعليق على خبر طلاق الفنانة أصالة والمخرج طارق العريان، ليرد بشكل غير متوقع من خلال التشكيك في وقوع الأمر من الأساس، وعندما أكد له المذيع أنهما أعلنا الانفصال رسمياً أصر على موقفه.
يذكر أن أصالة هاجمت أنغام بقوة بعد زواجها من أحمد إبراهيم، الذي كان متزوجاً من ابنة شقيقة زوجها السابق طارق العريان.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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