مهرجان دولي للتماثيل الجليدية

الصباح الجديد – وكالات:

أقيم في جزيرة “أولخون” الواقعة في بحيرة بايكال بشرق سيبيريا مهرجان Olkhon Ice Fest الدولي للتماثيل الجليدية، شاركت فيه تسعة فرق من النحاتين.

وشهد المهرجان نحت تماثيل جليدية بشتى أنواعها، كالنسور والثعابين والتنانين والخيول وحورية البحر وتمثال بوذا الجالس داخل كرة جليدية، وحتى تمثال “الجد” الذي يمثل بحيرة بايكال مع حفيده نهر أنغارا.

واحتل التمثال الجليدي “الملكة الفتية” الذي نحته الفنان المنغولي، داشبالد جير سيريبات، المرتبة الأولى ويجسد ملكة تحيط بها حيوانات برية ألفتها مثل النمر والأسد والفهد وغيرها.

وشغل النحات الروسي، أليكسي توغارينوف، المرتبة الثانية بتمثاله “الطريق المضيئة”. فيما حصل على المرتبة الثالثة تمثال “جريان الوقت” الذي صاغه النحات الروسي فيتالي تشانتوريا”.

وتولت شركتان سياحيتان روسية وفرنسية تمويل إقامة المهرجان. وقال رجل الأعمال الروسي ومنظم المهرجان، سيرغي مايور، إنه اتُخذ قرارا بجعل المهرجان يقام كل عام في هذه الجزيرة الجميلة.

يذكر أن بحيرة بايكال التي يبلغ عمقها نحو 1200 متر تعد من أعمق البحيرات في العالم وفيها 20% من موارد الماء العذب العالمية.