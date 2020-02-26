وزارة التعليم تبحث مع بعثة الأمم المتحدة تطوير العملية التعليمية في العراق

اكدت سعيها لمعالجة حالات الطلبة العراقيين في الجامعات الإيرانية

بغداد _ الصباح الجديد :

بحثت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع بعثة الأمم المتحدة (اليونامي) في العراق تطوير آفاق التعاون المشترك بين الجانبين بما يعزز من مكانة الجامعات العراقية بين نظيراتها في دول المنطقة والعالم.

وأكد المدير العام لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة الدكتور ايهاب ناجي عباس خلال لقائه ممثلة بعثة الأمم المتحدة في العراق سوزان كوليس استعداد وزارة التعليم العالي تنفيذ برامج مشتركة مع البعثة من أجل الارتقاء بقطاع التعليم وحقوق الإنسان وتعزيز آليات هذه الثقافة بين أوساط الطلبة من خلال تنفيذ الندوات والفعاليات والبرامج المشتركة.

وأضاف المدير العام ان الوزارة تبذل جهودا حثيثة لضمان حصول الطلبة على حق التعليم وتوفير البيئة الاكاديمية المناسبة لتلقي العلم ومساعدتهم في العودة الى مقاعد الدراسة.

من جانبها اكدت ممثلة بعثة الأمم المتحدة في العراق السيدة سوزان كوليس، أهمية مراعاة المؤسسات الحكومية العراقية ووزارة التعليم العالي الظروف الإنسانية الخاصة بالطلبة ، سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر فيها جامعات بعض المحافظات.

على صعيد متصل اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن اتخاذها الإجراءات المطلوبة لمعالجة حالات الطلبة العراقيين الدارسين بالجمهورية الإسلامية في ايران.

وقال معاون المدير العام لدائرة البعثات والعلاقات الثقافية الدكتور صادق عواد كاظم إن وزير التعليم العالي الدكتور قصي السهيل وافق على رفع اسماء الطلبة العراقيين الدارسين في الجامعات الايرانية الى الدائرة الثقافية العراقية في طهران لمعالجة وضعهم ومنحهم اجازة على ان تستمر او تنقطع الاجازة حسب مستجدات الاوضاع ، مضيفا ان الوزارة تبذل جهودا حثيثة من اجل توفير الاجواء المناسبة لاكمال الطلبة مشوارهم الدراسي.

من جهة اخرى شارك وفد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في اختتام مشروع استراتيجية التدريب والتعليم المهني والتقني في العراق الذي انعقد في محافظة أربيل.

وتمثل الوفد بوكيل الوزارة للشؤون الإدارية الدكتور حامد خلف احمد ومستشار الوزارة للشؤون الإدارية والاستراتيجية الدكتور صلاح عبد القادر النعيمي وعدد من أعضاء اللجنة التوجيهية من ممثلي الجامعات والوزارات في الحكومة الاتحادية.

وقال مستشار الوزارة للشؤون الإدارية والاستراتيجية الدكتور صلاح عبد القادر النعيمي ان مجلس الوزراء صادق على هذه الاستراتيجية عام 2015 والتي يتم تمويل نشاطاتها من الاتحاد الأوروبي بأشراف خبراء من منظمة اليونسكو بالتعاون مع هيئة المستشارين في رئاسة الوزراء وعدد من الخبراء العراقيين.

وأضاف مستشار الوزارة ان جدول اعمال المشروع ناقش قانون حوكمة التدريب والتعليم التقني والمسح الميداني للوظائف والمهن في سوق العمل والاطار الوطني للمؤهلات عبر برنامج عمل للمستقبل يتضمن 10 مستويات للشهادات الدراسية تبعا للمهارات المكتسبة خلال سنوات الدراسة والتدريب والعمل على انجاز قانون حوكمة التدريب والتعليم التقني.

من جانبها شاركت دائرة العلاقات والاعلام في وزارة التعليم العالي في الورشة الخاصة بالعلاقات والاتصال الحكومي التي اقيمت في كلية الاعلام بجامعة بغداد تضمنت القاء محاضرات لاساتذة العلاقات العامة ومسؤول وحدة الاتصال الحكومي في الوزارة علي حسن هادي.

وتطرقت الورشة الى تفعيل آليات ودور الاتصال الحكومي في تطوير الإعلام الجامعي وبيان مفهوم الإتصال الحكومي والمهام الأساسية ومواصفات موظف الإتصال الحكومي، ورسالة واهداف الإتصال.

وبينت الورشة أهمية التفاعل المتبادل بين المؤسسات التعليمية بهدف تحسين مستوى التواصل، وتطبيق الإتصال الحكومي في كليات ومراكز الجامعة عبر توفير المعلومات والبيانات بغية اتخاذ القرار المناسب بشأنها.

وناقشت الورشة وضع برامج لتنفيذ استراتيجية الاتصال الحكومي وتشجيع الاستعمال الأمثل لمهارات وأدوات الاتصال، وتطوير مستوى فئات المتعاملين والجمهور، وإدارة تنظيم الأنشطة الإعلامية المختلفة.

واوصت الورشة ببناء نظام اتصالي يلبي احتياجات الجامعة ويواكب التطورات العالمية في هذا المجال، ويدعم الخطة الاستراتيجية للحكومة فضلاً عن التخطيط الاستراتيجي الإعلامي وتطوير القدرات والكفاءات الإعلامية للمشاركين.