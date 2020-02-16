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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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اياد علاوي: الحديث عن (بازار) المناصب الحكومية معيب ويتجاهل المتظاهرين

شؤون عراقية
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بغداد ـ الصباح الجديد:
قال رئيس المنبر العراقي اياد علاوي امس الاحد، ان الحكومة المقبلة برئاسة المكلف محمد توفيق علاوي ستكون مؤقتة وان مهمها تنحصر في محاسبة قتلة المتظاهرين والتهيئة لانتخابات مبكرة، مؤكدا ان من المعيب بيع المناصب الحكومية.
وغرد علاوي على حسابه الشخصي في موقع “تويتر” قائلا “من المفترض ان تكون مهمة الحكومة المقبلة مؤقتة، وتنحصر في محاسبة قتلة المتظاهرين والتهيئة لانتخابات مبكرة (لا تشارك فيها) وتحديد موعد لها”.
وأضاف رئيس المنبر العراقي “من المستغرب، بل والمعيب ما يُثار حول (بازار المناصب) واللهاث الذي يجري خلفها، وتجاهل الحديث عن مطالب المحتجين والقمع الذي يطالهم منذ خمسة أشهر”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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