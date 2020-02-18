السفارة الامريكية في العراق تُعلن عن فتح باب التقديم لبرنامج فولبرايت

اعلنت السفارة الامريكية في العراق، اليوم الثلاثاء، عن فتح باب التقديم لبرنامج فولبرايت للتَميُز والتفوق الاكاديمي للعام 2020-2021 لفترةٍ اقصاها حتى منتصف الشهر المقبل.

وذكرت السفارة في بيان تلقت “الصباح الجديد ” نسخة منه “سيقدم هذا البرنامج الفرصة لمدرسي المدراس الثانوية العراقيين لقضاء 6 اسابيع في مؤسسة مضيفة في الولايات المتحدة لمراقبة الفصول الدراسية وتبادل خبراتهم مع المعلمين والطلاب في الجامعة والمدارس الثانوية المحلية”.

واضافت، انه “من الجدير بالذكر ان ترشيح المدرسين للمشاركة في برنامج الفولبرايت سيتم استناداً إلى خبراتهم التعليمية والتدريب الأكاديمي والقيادة والخبرة المهنية”.

وتابعت “تعتمد عملية الاختيار على الجدارة؛ وتكون استمارات التقديم متوفرة لمدرسي المدارس الثانوية العراقيين العاملين بدوام كامل مع خبرة تعليمية لا تقل عن خمس سنوات”.

واكدت السفارة انه “يجب على المتقدمين إثبات كفاءتهم في اللغة الإنكليزية نُطقاً وكتابةً، ويكون حقل التركيز في أحد مجالات الدراسة التالية: اللغة الإنكليزية أو اللغة الإنكليزية كلغة أجنبية (EFL) أو الرياضيات أو العلوم أو الدراسات الاجتماعية بما في ذلك مدرسي التعليم الخاص في تلك المواد ممن يعمل في مؤسسة تخدم في المقام الأول السكان المحليين”.

ونبهت الى انه “يجب أن يتم استلام استمارات التقديم قُبل 15 آذار 2020”.واشارت الى انه بالإمكان الاطلاع على معلومات مُفصلة حول البرنامج بما في ذلك متطلبات الأهلية وامكانية التقديم الالكتروني عبر الإنترنت