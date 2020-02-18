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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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العراق يدعو الدنمارك لإعادة افتتاح سفارتها في بغداد

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بغداد – الصباح الجديد

دعا وزير الخارجية محمد الحكيم، اليوم الثلاثاء، نظيره الدنماركيّ جيبي كوفد، إلى إعادة فتح السفارة الدنماركيّة في العاصمة بغداد.  وذكرت الخارجية في بيان تلقت “الصباح الجديد “، أن الأخير “التقى مع وزير الخارجيّة الدنماركيّ جيبي كوفد، واستعرض معه تطوُّرات العلاقات الثنائيّة بين البلدين، والارتقاء بها في سائر المجالات، ولاسيّما الاقتصاديّة، والتجاريّة، وتشجيع المُستثمِرين الدنماركيّين على الإفادة من الفرص الاستثماريّة المُتوافِرة في العراق”.

واضافت أن “الجانبين بحثا عدداً من القضايا الإقليميّة ذات الاهتمام المُشترَك، وأهمّية مُواصَلة الجُهُود لتثبيت الاستقرار، كما تناولا مكافحة الإرهاب في المنطقة، وضرورة تبنّي مواقف داعمة لدول المنطقة في ظلّ الأوضاع الراهنة”.

وثمَّن الوزير، وفقاً للبيان “مواقف الدنمارك الداعمة للعراق، ومُساهَمتها في بناء قدرات القوات العراقيّة، والدعم الإنسانيّ”، داعياً إلى “إعادة فتح السفارة الدنماركيّة في بغداد في إطار تعزيز العلاقات الثنائيّة”.

وشدد الحكيم على أنّ “العراق يرفض امتداد الصراع إلى أراضيه، أو تحوُّله إلى ساحة للخلافات”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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