  • الثلاثاء , 18 فبراير 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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«مجلة الدراويش» نافذة على الادب العربي

ثقافة
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صدرت حديثاً عن دار الدراويش للنشر والترجمة ( مجلة الدراويش )!وهي مجلة فصلية تعني بشؤون الأدب.
تصدر من المانيا ويرأس تحريرها الشاعر هلال كوتا. تتكون المجلة من عدة أقسام تنوعت بين الشعر والسرد والترجمة والدراسات النقدية وحوار العدد. والذي جاء مع نائب رئيس اتحاد الادباء العرب الشاعر سعيد الصقلاوي. وجاء ملف العدد الاول عن ادب الرحلة وضم كوكبة من كتاب ادب الرحلة في الوطن العربي.
وتسعى مجلة الدراويش الى تمثيل حقيقي للأدب العربي وإيصاله الى ابناء المهجر من العرب وكذلك للدارسين في حقل الاستشراق من الأوروبيين وبالتعاون مع المكتبات هناك. وضمت المجلة هيأة مستشارين من الوطن العربي وهم ( الدكتور الشاعر حسن عبد راضي والشاعر عبد الرزاق الربيعي والدكتور محمد يونس عبد الرحمن )فضلا عن صاحب الامتياز الشاعر والمترجم بدر السويطي وقد اشرف على الاشراف الفني والتصميم الشاعر المغربي نور الدين الوادي.
واحتوى العدد كوكبة من مبدعي الوطن العربي بلغ عددهم اكثر من سبعين مبدعاً وتنوعت الموضوعات بما يُثري الحقل الاكاديمي للدارسين والمطلعين والقارئين للأدب العربي.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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