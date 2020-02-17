«مجلة الدراويش» نافذة على الادب العربي

صدرت حديثاً عن دار الدراويش للنشر والترجمة ( مجلة الدراويش )!وهي مجلة فصلية تعني بشؤون الأدب.

تصدر من المانيا ويرأس تحريرها الشاعر هلال كوتا. تتكون المجلة من عدة أقسام تنوعت بين الشعر والسرد والترجمة والدراسات النقدية وحوار العدد. والذي جاء مع نائب رئيس اتحاد الادباء العرب الشاعر سعيد الصقلاوي. وجاء ملف العدد الاول عن ادب الرحلة وضم كوكبة من كتاب ادب الرحلة في الوطن العربي.

وتسعى مجلة الدراويش الى تمثيل حقيقي للأدب العربي وإيصاله الى ابناء المهجر من العرب وكذلك للدارسين في حقل الاستشراق من الأوروبيين وبالتعاون مع المكتبات هناك. وضمت المجلة هيأة مستشارين من الوطن العربي وهم ( الدكتور الشاعر حسن عبد راضي والشاعر عبد الرزاق الربيعي والدكتور محمد يونس عبد الرحمن )فضلا عن صاحب الامتياز الشاعر والمترجم بدر السويطي وقد اشرف على الاشراف الفني والتصميم الشاعر المغربي نور الدين الوادي.

واحتوى العدد كوكبة من مبدعي الوطن العربي بلغ عددهم اكثر من سبعين مبدعاً وتنوعت الموضوعات بما يُثري الحقل الاكاديمي للدارسين والمطلعين والقارئين للأدب العربي.