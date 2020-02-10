النائب ماجدة التميمي: البرلمان يعتزم اجراء تعديلات جديدة على قانون التقاعد

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب أنها ستستضيف رئيس هيئة التقاعد العامة لـلـتـبـاحـث فــي المــعــوقــات الـتـي يـواجـهـهـا تعديل قانون التقاعد العام، لافتة إلى أنه سيتم إدخال تعديلات جديدة على القانون.

وقالت عضو اللجنة المالية ماجدة التميمي، في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد،

إن “هناك العديد من شكاوى المتقاعدين وردت الى اللجنة المالية ومنها ما يخص أسـر وأرامــل المتوفين منهم، من الذين لم تشملهم الزيادة في الرواتب، وغيرهم من الشرائح”.

واضافت، أنها “غير مقتنعة بـالـتـعـديـلات الأخيرة لقانون التقاعد، لأنها جاءت من دون دراسة وبشكل مستعجل”.

وأكدت انها طـالـبت “اللجنة المالية بإعادة النظر ببعض الاستثناءات بعد تقليل عمر المتقاعد من 63 سـنة الى 60″، مـشيرة إلى أن “هناك بعض الخبرات لا يمكن الاستغناء عنها”.

وأضافت، أن “هناك مشكلة في توزيع مكافأة نهاية الخدمة، وعدم تطبـيق زيـادة الــراتــب الـتـقـاعدي الــى 400 ألف دينـار”.

وأوضحت أن “اللجنة المالـية ستستضيف رئيس هيئة الـتـقاعد العامة لمعرفة مشاكل المتقاعدين”، مؤكدة أن “القانون سيشهد تـعـديـلا ببنوده، بما يتناسب مع مطالب المواطنين وعدم الاستغناء عن الخبرات”.

وتعديل قانون التقاعد، دخل حيز التنفيذ منذ بداية السنة الحالية 2020 ، ولـم تشمل زيــادة تحسين المعيشة الــواردة في التعديل البالغة 100 ألف دينار؛ المستفيدين مـن أســر المـتـقـاعـديـن المـتـوفـين، كـمـا لـم تشمل زيادة الحد الأدنى للراتب التقاعدي تلك الأسر، كـمـا أن شـكـاوى عـديـدة ظـهـرت فـي الأسـابـيـع المـاضـيـة بـعـدم صــرف مـكـافـأة نـهـايـة الـخـدمـة الــتــي يـتـضـمـنـهـا تــعــديــل الــقــانــون لـشـريـحـة واسعة من المتقاعدين.