فلاحو البصرة يطالبون بالتدخل لايقاف استيراد الطماطم برغم قرار المنع

بغداد ـ الصباح الجديد:

نظم عدد من فلاحي قضاء الزبير وسفوان في البصرة، أمس الاثنين، وقفة احتجاجية ضد استمرار استيراد الطماطم برغم قرار الحكومة بمنع استيراد المحصول.

وقال رئيس جمعية سفوان الفلاحية احمد الفرغاني في تصريح صحافي، إن “انتاج محصول الطماطم وصل إلى ذروته في محافظة البصرة وبإمكـان قضـاء الزبيـر تغطيـة جميـع محافظـات العـراق”.

وأضاف أن “فلاحي القضاء يطالبون الجهات المسؤولة بالتدخل لحماية المنتج الوطني ودعمه وغلق المنافذ الحدودية أمام المحاصيل الزراعية المتوفرة محليا”.

واشار الى أن “التجاوز على المنتوج المحلي وإغراق السوق بالمحاصيل الزراعية المتوفرة محليا من دول الجوار وإقليم كردستان من دون الالتزام بالروزنامة الزراعية الداعمة لفلاحي بلدنا يضر بالفلاح الزبيري وباقتصاد البلد في آن واحد”.