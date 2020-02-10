  • الثلاثاء , 11 فبراير 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

تراجع خام برنت إلى 53.63 دولاراً للبرميل

شؤون أقتصادية
التعليقات على تراجع خام برنت إلى 53.63 دولاراً للبرميل مغلقة
233 views

الصباح الجديد ـ وكالات:
شهدت أسعار النفط، أمس الاثنين، هبوطاً مع تقييم المتعاملين طلب الصين على الخام بعد تفشي فايروس كورونا الجديد، وانتظارهم لمعرفة إن كان كبار المنتجين سيخفضون الإمدادات بدرجة أكبر لضبط توازن الأسواق.
وانخفض خام برنت إلى 53.63 دولار للبرميل في أوائل المعاملات الآسيوية، مسجلا أدنى مستوياته منذ الثاني من كانون الثاني 2019، لكنه قلص خسائره لاحقا ليبلغ 54.32 دولار بهبوط بلغ 15 سنتا، بينما هبط الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 17 سنتا إلى 50.15 دولار للبرميل بعد أن تراجع إلى 49.56 دولار.
وقال مدير تداول السلع الأولية لدى «فيليبس فيوتشرز» في سنغافورة أفتار ساندو، ان التوجه العام ما زال للمراهنة على انخفاض الأسعار، لكن هناك مغالاة في تراجع السوق.
وبين أن المتعاملين تعمدوا جني الأرباح عبر البيع على المكشوف، بعد أن بلغت الأسعار مستويات دعم فني.

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة