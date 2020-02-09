كاظم الساهر يحيى حفلين غنائيين فى السعودية

الصباح الجديد – كالات:

يستعد مطربنا الكبير كاظم الساهر لإحياء حفلين غنائيين داخل المملكة العربية السعودية، على أن يكون الحفل الأول على مسرح أبو بكر سالم فى الرياض بعد غد الأربعاء ، أما الحفل الثانى فسيكون فى مدينة جدة يوم الخميس المقبل، ويقدم خلال الحفل باقة كبيرة من أغنياته التى يحبها جمهوره على مستوى الوطن العربى.

وطرح الساهر، نسخة جديدة من أغنيته الوطنية “سلام عليك” بالتزامن مع الاحتجاجات التى تشهدها بغداد ومدن العراق والذى جاء بلحن يختلف قليلًا عن اللحن السابق للأغنية ويأتى التوزيع الجديد للأغنية بالتزامن مع الاحتجاجات العراقية.

وكانت انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعى يظهر فيها الفنان كاظم الساهر وهو يقف أعلى برج المطعم التركى فى بغداد الذى يطلق عليه جبل أحد والذى يعتصم به المتضاهرون، الأمر الذى أثار جدلًا واسعًا بين المتظاهرين العراقيين حول صحة الصورة من عدمه.

وفور انتشار الصورة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعى مع كثير من التعليقات، ومنها أن كاظم الساهر أخيراً وصل إلى العراق وشارك فى التظاهرات وأنه قد يتعرض للخطف ، وفى وقت لاحق تبين أن هذه الصورة تعود لرجل عراقى شارك بالتظاهرات ، لكنه يتمتع بشبه كبير جدًا بينه وبين كاظم الساهر ورغم الشبه الواضح بين الرجل صاحب الصورة والقيصر إلا أنّ بعض جمهور الساهر نفى وجود أى شبه بينهما.