العراق في بطولة كأس العالم الكروية للصالات المغلقة لقصارالقامة

تضيفها الأرجنتين شهر نيسان المقبل
بغداد ـ سمير خليل:
في اطار التهيئة والاستعدادات للاستحقاقات المقبلة يواصل منتخبنا الوطني لقصار القامة بكرة القدم للصالات المغلقة تدريباته لغرض مشاركات مشرفة في هذه الاستحقاقات، وللحديث عن هذه الاستحقاقات ومنتخبنا المشارك بها التقينا مؤسس ومدير ومشرف الفريق الكابتن حسين جليل والذي تحدث أولا عن ظروف تشكيل هذا المنتخب؟ من صاحب الفكرة؟ وكيف تم جمع لاعبي الفريق فقال :»الحكاية كانت حلما منذ كنت في السنة 21 من عمري عندما كنت لاعبا في فريق اشبال الشرطة والصناعة في تسعينيات القرن الماضي ،الفكرة لم تأتي من فراغ ولكن هو حلم لفئة قصار القامة في المجتمع العراقي والعربي والإقليمي بل وحتى العالمي، ترسخت الفكرة عندما شاركت ببطولة الأندية الشمالية بكرة القدم لقصار القامة السباعي للصالات المغلقة في كردستان العراق عامي 2011 و2013 ،اخذت على عاتقي هذه الخطوة.
وبدأت رحلة الالف ميل وانا افكر كل يوم بان يصبح لدينا دوري او بطولة في العراق تضم فريقا من كل محافظة يسمى باسمها، والحمد لله نفذنا هذه الفكرة بجهود فردية في باديء الأمر ومن ثم اتسعت دائرة الفكرة ليتم تشكيل المنتخب العراقي لقصار القامة بكرة القدم للصالات المغلقة بعد إقرار الإتحاد الدولي لكرة القدم لقصار القامة للصالات المغلقة (فيفا تي بي) من قبل الإتحاد الدولي الفيفا في الثالث من آذار 2019 وبعد مرور شهر تم تشكيل المنتخب العراقي رسميا» في العراق، وتعتبر باكورة الخطوات من أجل هذا الحلم الذي كنا نحمله منذ زمن طويل،
- إلى اي جهة يتبع الفريق ؟هل يمكن اعتباره من فرق اللجنة البارالمبية ؟
كلا لا يمكن اعتبارنا ضمن اندية واتحادات اللجنة البارالمبية وذلك لخصوصية عمل وتخصص الإتحاد الدولي لكرة القدم كونه ينظم عمل اللعبة الشعبية الأولى في العالم ، نعم هناك قصار قامة مثلوا العراق بالألعاب الفردية كالعاب قوى ورفع اثقال والسباحة وفق التصانيف الدولية للجنة البارالمبية الدولية والتي برأيي ظلمت هذه الفئة دوليا ولم تجعل لهم خصوصية في الالعاب وحق تماثل المنافسة في اللعبة واللاعب، واعرج هنا لذكر مثل فرق معاقين حصلت على حقوق دولية ومحلية في هذا المجال كالاولمبياد الخاص للعوق الذهني لمتلازمة داون والتوحد والناس بطيئي التعلم والذكاء واصبحت منظومة عالمية مستقلة تدعى الأولمبياد الخاص العالمي.
وايضا الإتحاد الدولي للصم والبكم بمختلف الألعاب بما فيها كرة القدم للصم والبكم عوضا» على إتحاد الألعاب البارالمبية الجماعية والفردية حسب التصانيف البارالمبية الدولية كالعاب السلة و المبارزة والسباحة للمعاقين على الكراسي وغيرها «، ويضيف «كوننا ناشطين بمجال الدفاع عن حقوق قصار القامة وخوضنا في هذا المضمار اتاح لنا فرصة تمثيل هذه الفئة المهمشة في مجلس إدارة هيئة رعاية ذوي الإعاقة و الاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الإجتماعية فاصبحت عضوا في مجلس إدارة الهيئة عن شريحة وفئة قصار القامة في العراق من البصرة الى كركوك عدا إقليم كردستان وفي نفس الوقت انا موظف على ملاك الهيئة مما أتاح لي لقاءات كثيرة في عملي وفي جمعية قصار القامة التي انا أيضا عضو فاعل ونشط بها ورئيس لجنة الثقافة والإعلام والنشاط الرياضي بها « .
ويختتم «بما ان الجهة الرسمية الدولية التي اتاحت لنا الفرصة في تأسيس وانشاء منتخب العراق لقصار القامة بكرة القدم الصالات المغلقة مرتبطة ارتباطا وثيقا مع (الفيفا FIFA ) الاتحاد الدولي لكرة القدم لتصبح تسمية المنظومة الرياضية بكرة القدم لقصار القامة في العالم تتناغم مع الإتحاد الام للعبة بتسميته من قبلها (فيفا تي بي FIFATB ) الإتحاد الدولي بكرة القدم لقصار القامة ودلالة ذكر الحرفين TB وتعني تلا باجا في اللغة الإسبانية قصار القامة ومقره ورئاسته في الأرجنتين».
- وتشكيلة الفريق ، مم تتألف؟
«تم استدعاء اكثر من 26 لاعب وعضو قصير منتمي للجمعية وغير منتمي وجرت اختبارات ليقع الإختيار على 18 لاعب لديهم الموهبة والمستوى الجيد ليمثلوا منتخب العراق لقصار القامة بكرة القدم الصالات المغلقة مع عدم ذكر اسماء اللاعبين في الوقت الحالي لأمور فنية تتعلق بالمستويات وسنعلن عن التشكيلة النهائية في وقت لاحق ان شاء الله، مؤسس ومدير ومشرف الفريق حسين جليل يساعده محمد صالح مهدي مدرب المنتخب الكابتن طارق طه الملا والمساعدين جهاد مالك وسيف الحمداني وحيدر جليل» .
- الآن، حدثنا عن هذه الاسنحقاقات وتواريخ مشاركاتكم بها؟
«أولا ، تلقينا دعوة للمشاركة في بطولة الكلاسيكو العربي الافريقي لكرة قدم قصار القامة التي سيحتضنها منتجع شرم الشيخ المصري في نهاية شهر آذار المقبل بمشاركة منتخبات عربية وافريقية هي سيراليون وكينيا وغانا والمغرب والأردن والبلد المنظم مصر بالإضافة الى العراق، وكذلك لدينا دعوة للمشاركة في بطولة كأس القارات التي ستقام في المغرب خلال شهر حزيران المقبل، وكأس كوبا أمريكا في بيرو خلال شهر تشرين الأول المقبل وأخيرا البطولة الأهم وهي المونديال العالمي للصالات الذي سيقام للمدة من الأول لغاية العاشر من نيسان عام 2021 بمشاركة ثلاثين منتخبا عالميا من ضمنها العراق في الارجنتين».