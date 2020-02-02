المكصوصي وخشان: عراقيل تواجه الانتخابات المبكرة والبرلمان الحالي شريك في الفساد

كتل سياسية تسعى لاستمرار الوضع الحالي وفق مدته الدستورية

بغداد ـ الصباح الجديد:

اكد نائب عن تحالف سائرون ان جهات سياسية تضع العراقيل امام اجراء انتخابات مبكرة، فيما اكد النائب باسم خشان ان الكتل تسعى لاستمرار الوضع الحالي.

وقال النائب رعد المكصوصي في تصريح صحافي إن “جهات سياسية عدة باتت تجتهد وتحاول وضع عراقيل أمام الانتخابات المبكرة ، بسبب علمها أنها لم تحصل على أصوات الناخبين بعد فشلها في أداء المهام على المستوى التشريعي أو التنفيذي”.

واضاف أن “الانتخابات المبكرة، تعد من أبرز مطالب المتظاهرين السلميين، ولا يمكن السماح لأي قوى سياسية تسويف هذا المطلب، خصوصاً بعد إقرار قانون جديد للانتخابات وتغيير مفوضية الانتخابات”، مشيرا الى ان “المرجعية الدينية كررت التأكيد على الانتخابات المبكرة، ونحن ملتزمون بما يطالب به الشعب العراقي الذي يحظى بتأييد المرجعية، وكذلك من قبل الأمم المتحدة وغالبية المجتمع الدولي”.



من جهته، أعرب عضو البرلمان باسم خشان، عن مخاوفه من أن «توافقاً على المماطلة يجري بين بعض قادة الكتل السياسية لاستمرار الوضع على ما هو عليه إلى حين الانتخابات المقبلة وفق المدد الدستورية، وليس انتخابات مبكرة»، مشيرا الى ان «هذه الطبقة تريد بقاء البرلمان الحالي من أجل إكمال الصفقات السياسية، خصوصاً أن البرلمان الحالي شريك في الفساد والجرائم التي حصلت في حكومة عبد المهدي».

واعتبر خشان أن «الطبقة السياسية، تدرك خسارتها بشكل مبكر في الانتخابات المبكرة ولهذا هي تريد تسويف هذا المطلب بحجج كثيرة غير واقعية»، مشددا على أن «الانتخابات المبكرة، يجب أن تكون برقابة أممية ومنظمات دولية مختصة، لمنع تكرار التزوير والتلاعب في نتائج الانتخابات، كما حصل في الانتخابات الماضية، التي كانت تسرق فيها إرادة الناخب العراقي».

وتعهد رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، امس السبت، بالعمل في اجراء انتخابات مبكرة واحالة ملفات الفساد إلى القضاء. كما تعهد بتشكيل حكومة بعيدا عن المحاصصة.