الاتحاد الأوروبي يفي بتعهدات اعمار العراق بدفع 400 مليون يورو

وفق اتفاقات مؤتمر الكويت 2018

الصباح الجديد – وكالات:

أكد الاتحاد الأوروبي، أنه أوفى بتعهدات مؤتمر الكويت الدولي حول إعادة إعمار العراق والذي عقد في 2018 والبالغة أكثر من 400 مليون يورو (445 مليون دولار) .

وقال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل خلال جلسة نقاش حول إيران والعراق في مقر البرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، إنه “نحتاج أن نتأكد – بدعمنا المستمر – من أن الإصلاحات التي يطالب بها المواطنون العراقيون بصورة مشروعة يتم تنفيذها على الفور مع مراعاة الالتزامات الدولية التي تم التعهد بها في مؤتمر إعادة إعمار العراق الذي عقد في شباط 2018 في الكويت”. وأوضح أن “الاتحاد الأوروبي أوفى بالتعهدات التي قطعها على نفسه بالكامل والتي بلغت أكثر من 400 مليون يورو (445 مليون دولار) والتي تم تعبئتها في العامين الماضيين لدعم الحكم والإصلاحات وتشجيع إيجاد فرص عمل مستدامة وتحقيق نمو شامل في العراق”.

وأضاف “إني ملتزم بصفتي ممثلاً سامياً وبصفتي ممثلاً عن الاتحاد الأوروبي.. نحن ملتزمون جميعاً بالعمل على وقف دائرة العنف الحالية في العراق قبل أن تخرج عن نطاق السيطرة مجدداً”.

وكانت فعاليات مؤتمر إعادة إعمار العراق الذي استضافته الكويت في الفترة من 12 إلى 14 شباط 2018 قد اختتمت بإجمالي مساهمات بلغت 30 مليار دولار مقدمة من الدول والجهات المشاركة ومنها الاتحاد الأوروبي.