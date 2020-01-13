وزارة الثقافة تعلن عن موعد حفل الدورة الخامسة لجائزة الابداع

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلنت وزارة الثقافة والسياحة والاثار عن موعد إقامة الحفل المركزي الخاص بإعلان نتائج جائزة الابداع العراقي بدورته الخامسة لعام ٢٠١٩ وذلك يوم السبت المصادف ٢٠٢٠/١/ ١٨

وقالت اللجنة الاعلامية|: إن الحفل سيشهد الاعلان عن اسماء الفائزين في الحقول المشاركة في الدورة الخامسة لعام ٢٠١٩ والتي ضمت الحقول الآتية:

حقل القصة القصيرة قُبل فيها ٦٨ مشاركة، والشعر ٨٣، والنقد ٤٦، والنص المسرحي المؤلف ٢٢، وأدب الطفل ٢٢، والنحت ٢٤، والتأليف الموسيقي ٢٢، والفيلم القصير ١٦،والخط العربي ١٥، والترجمة الأدبية ١٤». وبينت اللجنة الاعلامية: إن الدورة الخامسة تميزت بأشراك حقلين جديدين، وهما أدب الطفل والقصة القصيرة.

كما اضافت اللجنة: إن هذه الدورة شهدت أقبالاً واسعاً في الحقول التي حددت في هذه الدورة مشيرةً إلى أن المشاركات شملت اعمالاً من الداخل والمهجر وبأعداد تفوق الدورات السابقة. يذكر أن جائزة الابداع، انطلقت بدورتها الأولى عام 2015 وكانت ب (5) حقول ثقافية وفنية ومعرفية وبمبلغ (5000) دولار، وسعت الوزارة إلى توسيع الجائزة سنويا من ناحية الحقول ومن الناحية المادية إلى أن وصلت في دورتها الرابعة إلى (9) حقول وبمبلغ مادي قدرة (10,000,000) عشرة ملايين دينار عراقي، إضافة إلى النحت التجريدي والذي هو من مادة البرونز ووثيقة الجائزة.