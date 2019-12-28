أبرز الأحداث الفنية للعام 2019

الساهر : يتوقف عن إحياء الحفلات لسنتين

متابعة الصباح الجديد:

عام 2019 مر وهو حاملاً في طياته إنجازات فنية ضخمة إذ انتشرت خلاله أعمال الفنانين في كل العالم العربي برغم من الأحداث الأمنية والأوضاع السياسية المضطربة التي تشهدها المنطقة العربية، لتبقى الفنون على اختلافها وتفاصيل حياة النجوم الفنية والشخصية الشغل الشاغل للجمهور العربي.

وكان من ابرز بعض الاحداث الفنية في عالم الغناء العربي وبحسب المواقع الاخبارية ، ما يتعلق بسفير الاغنية العربية كاظم الساه حيث

أحيا الفنان كاظم الساهر مجموعة كبيرة من الحفلات والمهرجانات في كل الدول العربية، مما استدعى إعلانه التوقف عن إحياء المهرجانات لمدة سنتين بهدف الراحة. وعلى الصعيد الشخصي، احتفل الساهر بزفاف ابنه الثاني «عمر» في المغرب.

في العام 2019، طرحت الفنانة سميرة سعيد أغنية عراقية بعنوان «مدلع»، وانضمّت للمرة الأولى الى لجنة تحكيم برنامج «ذا فويس» الذي يُعرض على شاشة «أم بي سي»، إلى جانب أحلام وراغب علامة.

عام حافل بالنجاحات

نجـوى كـرم كان عامها حافلاً بالنجاحات . فإذا أردنا التحدّث عن الفنانة الأكثر انتشاراً في العام 2019 فهي بالتأكيد «شمس الأغنية اللبنانية» نجوى كرم، التي استقبلت العام الفائت بحفل كبير أُقيم على شرفها في أحد أهم فنادق بيروت، احتفالاً بعودتها الى أحضان شركة «روتانا» وتوقيعها عقداً معها بحضور رئيس «روتانا للصوتيات» سالم الهندي وعدد كبير من أهل الفن والإعلام في العالم العربي، وفي خلال الحفل أعلنت كرم عن عودة المياه الى مجاريها بينها وبين الشركة التي تبنّت موهبتها في بداية تسعينيات القرن الماضي، بعد انقطاع دام نحو 7 سنوات.

وهكذا انطلقت نجوى في الساحة الفنية مدعومةً من شركة إنتاج ضخمة أصدرت لها ثلاث أغنيات، أهمها أغنية «ملعون أبو العشق» التي صورتها بتقنية Flash Mob في شارع الحمراء في بيروت وسط الناس وحققت نجاحاً لافتاً، سواء بين الناس الاعتياديين أو على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ استطاعت خلال أشهر قليلة أن تحقق 90 مليون مشاهدة على موقع «يوتيوب».

كما صوّرت نجوى أغنية «بعشق تفاصيلك» مع المخرج وليد ناصيف في أسلوب مشابه للأولى، وقدّمت أغنية «كتير حلو» التي حصدت نجاحاً باهراً. هذا إضافة إلى أغنية «بعلق مشنقته» التي أنتجتها محطة «أم بي سي» وعُرضت في الحلقة الأخيرة من الموسم السادس لبرنامج «آرابز غوت تالنت»، والذي شاركت فيه كرم عضواً في لجنة التحكيم الى جانب العميد علي جابر والممثل أحمد حلمي. كما كان هناك حدث بارز في حياة نجوى، تمثّل في إطلاقها وبالتعاون مع إحدى أهم شركات العطور في الخليج عطراً يحمل اسمها. وفي خلال العام الفائت أحيت نجوى كرم أكثر من 30 حفلة توزّعت بين سوريا والسعودية ولبنان والأردن وأميركا، وبذلك يمكن تسمية 2019 بأنه عام الحصاد والإنجازات لنجوى كرم بعد مسيرة فنية دامت 30 عاماً.

عودة قوية الى الساحة الفنية مع «كده باي»

كان عام 2019 حافلاً بالنشاطات الفنية بالنسبة الى الفنانة نوال الزغبي، ففي خلاله عادت إلى أحضان شركة «روتانا»، وقدّمت ألبوماً غنائياً بعنوان «كده باي» نال استحسان الجمهور، وصوّرت منه كليباً جمعت فيه 3 أغنيات دفعة واحدة. كما شاركت الزغبي في برنامج المواهب The Talent الذي قُدِّم On Line كتجربة أولى خاضتها «روتانا»، وأحيت العديد من الحفلات والمهرجانات في لبنان والأردن والسعودية ودبي وغيرها.

اعتزال وانتفاضة وثورة مع أغنية «وبثور»

لم تكن الفنانة إليسا في العام 2019 ناشطة فنياً كما هو حالها على مواقع التواصل الاجتماعي، فهي صوّرت أغنية «كرهني» على طريقة الفيديو كليب مع المخرجة إنجي الجمال بأسلوب رومانسي ومختلف عن كليب «إلى كل اللي بيحبوني» الذي عرف الناس من خلاله أنها مصابة بمرض السرطان عام 2018. أما الحدث الأبرز الذي ضجّ به العالم العربي فكان عندما أعلنت إليسا نيتها اعتزال الفن بعد طرحها آخر ألبوماتها الغنائية مع شركة «روتانا»، وهذا الخبر أثار بلبلة كبيرة في الوسط الفني، وحتى الآن لم يُعرف ما إذا كانت إليسا ما تزال متمسكة بقرارها أم تراجعت عنه إثر الاجتماعات التي عقدتها مع الأمير الوليد بن طلال. ومنذ اندلاع الثورة في لبنان، كانت إليسا من أكثر المتحمّسات لها، وأصدرت أغنية بعنوان «وبثور» من كلمات سهام الشعشاع وألحان محمد رحيم، كما نزلت الى الشارع دعماً للمتظاهرين وتأييداً للثورة. كذلك أحيت إليسا عدداً من الحفلات والمهرجانات في أميركا ولبنان وفرنسا والمغرب وغيرها.

بيكفي إنك لبناني… ونجاة من الموت

بدوره، أحيا «فارس الأغنية العربية» عاصي الحلاني في صيف العام الماضي عدداً كبيراً من الحفلات والمهرجانات، وأصدر أكثر من أغنية وطنية، آخرها «الوطن»، كما بدت أغنيته «بيكفي إنك لبناني» مرادفة للثورة التي اندلعت أخيراً في لبنان. أما على الصعيد الشخصي فكان الحادث الذي تعرض له الحلاني في البقاع والذي تمثّل بسقوطه عن صهوة جواده وإصابته بكدمات قوية في أنحاء متفرّقة من جسمه حديث الوسط الفني، خصوصاً أن نجاته كانت بفضل العناية الإلهية.

عودة إلى برامج المواهب

أحيا «السوبر ستار» راغب علامة في العام 2019 أكثر من 20 حفلة ومهرجاناً في العالم العربي والغربي، توزعت ما بين مصر وتونس وأميركا ودبي ولبنان وغيرها. وأصدر راغب أغنية بعنوان «بالصدفة» وصوّر مجموعة من الأغنيات «ريمكس» لصالح تطبيق Anghami، كما شارك في لجنة تحكيم برنامج «ذا فويس» إلى جانب سميرة سعيد، أحلام ومحمد حماقي. وتعد هذه التجربة الثالثة لعلامة في عالم برامج اكتشاف المواهب، وقد أثارت عودته للتحكيم الى جانب أحلام جدلاً واسعاً، خاصة أن علاقتهما في «آراب أيدول» لم تكن على ما يرام.

خبر طلاقه طغى على فنّه

أقام الفنان وائل كفوري في العام 2019 عدداً كبيراً من الحفلات في لبنان والعالم العربي والاغترابي، وأصدر أغنية بعنوان «استشبهت فيكي»، إلا أن حياته الشخصية كانت محط أنظار الناس بعدما أعلن طلاقه من زوجته أنجيلا بشارة، والمشكلة القضائية التي أثارتها الأخيرة في الإعلام بسبب مصاريف ابنتيهما الصغيرتين، وبعد دخول أكثر من طرف تمت تسوية الأوضاع حبّياً بين كفوري وطليقته، وقد لاقى الكفوري تعاطفاً من أهل بلدته زحلة بعد تعرّض محامي طليقته له ولأهل البلدة بكلام عد مسيئاً لهما.

«ما استغني عنك» في «ذا فويس»

أحيت الفنانة الإماراتية أحلام عدداً كبيراً من الحفلات والمهرجانات في دول الخليج، ومنها في السعودية وسلطنة عمان ودبي وغيرها، كما عادت لتشارك للسنة الثانية على التوالي في لجنة تحكيم برنامج «ذا فويس»، وأصدرت في آخر العام الفائت أغنية بعنوان «ما استغني عنك» حققت ملايين المشاهدات على موقع «يوتيوب». أما خلافها مع الفنانة أصالة فقد استفحل وحدثت قطيعة بينهما، ولم يتوقف التراشق الإعلامي برغم علاقة الصداقة التي جمعتهما لسنوات طويلة.

الأفراح والليالي الملاح تعم أرجاء المملكة في 2019

شهدت المملكة العربية السعودية في العام 2019 انفتاحاً كبيراً إذ أحيت هيئة الترفيه بإدارة المستشار تركي آلـ الشيخ مئات الحفلات والمهرجانات في كل المناطق والمدن السعودية، بدءاً من «شتاء طنطورة» الذي شاركت فيه الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، وصولاً الى «موسم الرياض» الذي أحياه عشرات المطربين العرب، ومنهم محمد عبده وعبدالله الرويشد وأحلام ونوال الكويتية وأنغام وأصالة وشيرين عبدالوهاب ونجوى كرم وعاصي الحلاني ونوال الزغبي وكاظم الساهر وماجد المهندس وغيرهم…