الشرطة المجتمعية تؤهل وترمم أكثر من 700 مدرسة ومرفق عام في بغداد والمحافظات

بغداد – الصباح الجديد

اعلنت مدير الشرطة المجتمعية العميد غالب العطية، اليوم الاربعاء، ان الشرطة المجتمعية تمكنت من تأهل وترميم أكثر من 700 مدرسة ومرفق عام في بغداد والمحافظات خلال الشهر الماضي.

وذكر العطية في بيان تلقته “الصباح الجديد”، ان “ملاكات الشرطة المجتمعية التابعة لدائرة العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية تمكنت من إعادة تأهيل وترميم أكثر من 700 مدرسة ومرفق عام في بغداد والمحافظات خلال شهر تشرين الثاني من العام الجاري 2019”.

واضاف، تأتي جهود الشرطة المجتمعية متماشية مع خطة الوزارة بتفعيل دور هذا التشكيل الحيوي ليسهم في تعزيز الثقة المتبادلة بين رجل الأمن والمواطن.

وتابع حيث استطاعت ملاكات الشرطة المجتمعية من تنظيم حملات تطوعية بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات الحكومية المختصة والمنظمات الدولية والمحلية فضلاً عن الناشطين المدنيين وعدد من المواطنين في مختلف محافظات العراق من الإسهام في إعادة تأهيل وترميم عدد كبير من المدارس ودور رعاية الايتام ورياض الأطفال والمستشفيات والأرصفة بلغ مجموعها 711 نشاطاً تطوعياً خلال شهر تشرين الثاني.

يذكر أن للشرطة المجتمعية التي هي إحدى تشكيلات دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية جهوداً إنسانية واجتماعية كبيرة من خلال نزول هذا التشكيل في الشارع وتفاعله مع هموم المواطنين والذي أسهم بدوره في عكس الصورة المشرقة للجهاز الشرطوي العراقي.