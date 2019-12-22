لأول مرة في التاريخ.. مدن حوض دجلة تشرب من نهر الفرات

زيادة الخطة الزراعية لاكثر من 6 مليون دونم

بغداد ـ الصباح الجديد:

كشفت وزارة الموارد المائية، أمس الاحد، عن زيادة الخطة الزراعية لاكثر من 6 مليون دونم، وفي وقت أكدت فيه ان بغداد ومدن واسط والعمارة وصولا الى منطقة القرنة في البصرة ستشرب ولأول مرة في التاريخ من نهر الفرات، قالت ان مياه هذا النهر سيغذي نهر دجلة بـ 200 متر مكعب بالثانية.

وقال وزير الموارد المائية جمال العادلي في مؤتمر صحافي عقده أمس في مقر الوزارة، ان “العاصمة بغداد ومدن واسط والعمارة وصولا الى منطقة القرنة في البصرة ستشرب ولاول مرة في التاريخ من نهر الفرات بإثر توجيه البعض منه الى نهر دجلة بعد ان شهد النهر الفرات ارتفاعا كبير في هذه المياه للعام الحالي.

واضاف العادلي ان “نهر الفرات بدا يزود نهر دجلة بـ 200 متر مكعب بالثانية بعد بعد الايرادات المائية الجيدة التي وصلت فيه”، مؤكدا ان “نهري الفرات ودجلة أسهما في اغمار 100% من الاهوار خلال العام الماضي والحالي”.

واشار العادلي الى ان “الوزارة قامت وبالاتفاق مع وزارة الزراعة على زيادة الخطة الزراعية للموسم الحالي كزراعة مروية وبواقع 6.1 مليون دونم بعد ان كانت 500 الف دونم الموسم الماضي”.

يذكر ان نهري دجلة والفرات شهدا خلال السنوات الماضية باستثناء العام الماضي من شحة كبيرة بسبب قلة الامطار فضلا عن قيام دول المنع من بناء سدود على النهرين.