“Spider Man” يهنئ صامويل جاكسون بعيد ميلاده الـ 71

الصباح الجديد – وكالات:

حرصت الصفحة الرسمية لسلسلة أفلام ” Spider-Man”، على تهنئة الممثل العالمي صامويل جاكسون صاحب شخصية “نيك فيوري” في النسخة الأخيرة من السلسلة بعيد ميلاده الـ 71 ونشرت الصفحة الرسمية للسلسلة الشهيرة صورة لـ “نيك فيوري” المسؤول عند تجنيد الأبطال الخارقين في عالم مارفل عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لتهنئة بعيد ميلاده الـ 71 متمنيه له السعادة في العام الجديد وحقق فيلم Spider-Man Far From Home إيرادات وصلت إلى مليار و 129 مليون دولار أميركي منذ طرحه يوم 2 تموز الماضي في دور العرض المختلفة حول العالم. وفيلم Spider-Man Far From Home يقوم ببطولته توم هولاند وماريسا تومى ومايكل كيتون ويعقوب باتالون وزنديا وجيك جيلنهال إضافة إلى ظهور مميز للنجم الكبير صامويل جاكسون والفيلم من إخراج جون واتس وتأليف ستيف ديتكو وستان لى.