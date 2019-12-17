الكويت: صباح خالد الصباح رئيساً جديداً للحكومة

تعيين وزراء جدد للدفاع والداخلية والمالية والخارجية

الصباح الجديد ـ وكالات:

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن مرسوما صدر بتعيين أعضاء الحكومة الجديدة أمس الثلاثاء وذلك بعد شهر من استقالة الحكومة جراء خلاف بين أعضاء الأسرة الحاكمة والبرلمان، وفي الإثر جرى تعيين وزراء جدد للداخلية والدفاع والخارجية والمالية في البلاد.

وسيتولى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح منصب رئيس الوزراء بعد أن كان وزيرا للخارجية. وأسند أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح المنصب إليه بعد استقالة الحكومة بأيام.

وجاءت استقالة الحكومة بعد أن سعى أعضاء في مجلس الأمة (البرلمان) إلى إجراء اقتراع على سحب الثقة من وزير الداخلية وعقب نشوب خلافات بين مسؤولين كبار من بينهم وزيرا الداخلية والدفاع بشأن اتهامات بسوء استخدام الأموال العامة.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية إنه تم تعيين وزراء جدد للداخلية والدفاع والخارجية والمالية في البلاد بعد الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة أمس الثلاثاء.

وأصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمس، مرسوما أميريا، بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، بعد نحو شهر على استقالة سابقتها.

وفي 19 تشرين الثاني الماضي كلّف أمير البلاد، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، بتشكيل حكومة جديدة، عقب اعتذار سلفه الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح (رئيس الحكومة المستقيلة).

وشهدت التشكيلة الجديدة المؤلفة من 14 وزيراً نسبة تغيير طالت نصف الأعضاء السابقين، بدخول سبعة وزراء جدد أبرزهم الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح (نجل رئيس الوزراء الأسبق) بمنصب وزير الخارجية، وفق ما أورد المرسوم تلفزيون الكويت.

ومن الوزراء الجدد أيضا النائب الأول لرئيس الوزراء أحمد منصور الأحمد الصباح، لوزارة لدفاع، وسعود الحربي، للتربية والتعليم العالي، وغدير أسيري للشؤون الاجتماعية، ورنا الفارس للأشغال والإسكان، وخالد الجاسم للبلدية، ومبارك الحريص (عضو مجلس الأمة) وزير دولة لشؤون مجلس الأمة ووزير للخدمات.

وعاد من الحكومة السابقة، أنس الصالح الذي كان يشغل منصب نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ليشغل أيضا الداخلية، التي عادةً تكون من حصة الأسرة الحاكمة.

كما عاد وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، ووزير النفط ووزير الكهرباء والماء خالد الفاضل، ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، لتسند لها أيضا وزارة المالية، ووزير الصحة الشيخ باسل الصباح.

وعاد في الحكومة الجديدة وزير الأوقاف والعدل فهد العفاسي، والإعلام والشباب محمد الجبري، وهو عضو مجلس الأمة (البرلمان) ليصبح هناك وزيران من النواب، (ووفقا للدستور يجب أن تضم الحكومة الجديدة عددا من النواب المنتخبين يتراوح بين 1 إلى 3 نواب).

وتعد الحكومة الجديدة الأولى لصباح خالد حمد الصباح، وهي الأقصر عمرا بين الحكومات لكونها ستكون حتى تشرين الثاني 2020 موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة بالكويت، إذ تستقيل الحكومة، على وفق الدستور الكويتي، بعد اجراء الانتخابات وتشكل حكومة جديدة.

وكان أمير البلاد قد كلف رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح بتشكيل الحكومة الجديدة في بادئ الأمر لكنه اعتذر عن قبول التكليف مشيرا إلى حملة إعلامية ضده.