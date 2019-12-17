“التربية” تحدد مواعيد امتحانات نصف السنة والعطلة الربيعية

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلنت وزارة التربية، أمس الثلاثاء، موعد إجراء الامتحانات الخاصة بالنصف الأول من السنة، وموعد بدء امتحانات نهاية الكورس الأول للصفوف المنتهية وغير المنتهية للمراحل الدراسية كافة للعام الدراسي الحالي 2019 ـ 2020.

وقال المكتب الإعلامي في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، إن “المديرية العامة للتقويم والامتحانات أصدرت تعميماً إلى المديريات العامة للتربية في بغداد كافة ينص على بدء الامتحانات الشفهية قبل أسبوع من عملية بدء الامتحانات التحريرية وأثناء الدوام الرسمي”.

وأضاف البيان: “تكون الامتحانات الخاصة بالمرحلة الابتدائية اعتباراً من يوم السبت الموافق الـ8 من شهر شباط المقبل وتنتهي يوم الـ15 من نفس الشهر، على أن يكون يوم السبت من ضمن أيام الامتحانات، أما بالنسبة للدراسة الثانوية فستبدأ امتحانات نهاية الكورس الأول ونصف السنة التحريرية اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 5/ 2/ 2020، وتغلق يوم السبت الـ15 من ذات الشهر أيضاً، على أن يحسب يوم السبت كذلك ضمن أيام الامتحانات”.

ولفت البيان، إلى “موعد الامتحانات بالنسبة للمديريات العامة للتربية في محافظات (البصرة، ميسان، ذي قار، المثنى، القادسية، واسط، بابل، النجف، وكربلاء)، اذ ستنطلق الامتحانات الشفهية قبل أسبوع أيضاً من الامتحانات التحريرية وأثناء الدوام الرسمي..



اما الدراسة الابتدائية فتبدأ امتحانات نصف السنة يوم السبت الموافق الـ22 من شهر شباط لعام 2020، وينتهي يوم السبت 29/ 2/ 2020، على أن يكون يوم السبت من ضمن أيام الامتحانات، وكذلك الحال للمرحلة الاعدادية ستبدأ اعتباراً من الاربعاء 19/ 2/ 2020، وتنتهي يوم السبت 29/ 2/2020، وبشرط أن يكون يوم السبت ضمن أيام الامتحانات”.

وأوضح، أنه “بخصوص موعد الامتحانات لمديريات محافظات (نينوى، صلاح الدين، كركوك، ديالى، الأنبار، ممثليات وزارة التربية في أربيل والسليمانية ودهوك، إضافة إلى المدارس العراقية الحكومية والأهلية في الخارج)، فستبدأ امتحانات الابتدائية لنصف السنة اعتبارا من يوم الخميس الموافق 23/1/2020 وتنتهي يوم الخميس الموافق 30/1/2020، ويكون يوم السبت من ضمن أيام الامتحانات، والدراسة الثانوية ستكون امتحانات نهاية الكورس الأول ونصف السنة التحريرية يوم الاثنين الموافق 20/1/2020 وتنتهي الخميس 30/1/2020 ويكون يوم السبت من ضمن أيام الامتحانات أيضاً”.

وتابع البيان، أن “العطلة الربيعية ستبدأ بعد انتهاء امتحانات نصف السنة، ويكون الدوام يوم الأحد الموافق الـ16 من شهر شباط المقبل، على أن يكون امتحان نصف السنة للمؤجلين (المرحلة الابتدائية، الثالث المتوسط، السادس الإعدادي) في الأسبوع الثاني من بدء الدوام الرسمي ولمدة أسبوع واحد فقط”، مشيراً إلى “عدم شمول طلبة نظام الكورسات بتأجيل امتحانات نهاية الكورس الأول كونهم يؤدون الامتحانات في الدور الثاني من العام الدراسي نفسه (نظام الإعادة)”.